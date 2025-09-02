Defensa recusa a jueza en caso Melisa Palacios

El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de Carol Yesenia Berganza, lleva a cabo este martes 2 de septiembre una audiencia en seguimiento de la muerte de Melisa Palacios, un crimen ocurrido en 2021 en el departamento de Zacapa. Se trata de la primera diligencia en la Ciudad de Guatemala, a donde fue trasladado el expediente que antes era conocido en Chiquimula.
En horas de la mañana, los procesados María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín fueron trasladados desde la brigada militar Mariscal Zavala, donde guardan prisión, hacia la Torre de Tribunales para comparecer ante el referido órgano jurisdiccional.
Aproximadamente a las 08:00 horas se inició la audiencia que, a petición de la defensa, se desarrollaba a puerta cerrada bajo el argumento de que se abordarían "temas sensibles" que podrían incidir en riesgos para la integridad y la vida de los sindicados.
Durante al menos una hora no se permitió el acceso a los periodistas a la sala, pero tras las solicitudes del Instituto de la Víctima y del Ministerio Público (MP), finalmente se abrieron las puertas, aunque solo para que ingresaran cinco miembros de la prensa.
Piden proceso de aceptación de cargos
La defensa de Bonilla y Marroquín planteó varios recursos, solicitando que primero se desarrollar la audiencia donde se conocería la petición planteada para que se pueda aplicar un proceso de aceptación y que, tras esto, se pudiera abrir la intermedia; sin embargo, estos fueron rechazados en su totalidad por la togada.
El Ministerio Público se opuso a lo planteado por los abogados defensores. A esta postura se adhirió el Instituto de la Victima, que es querellante en el caso.
Tras esta situación, los abogados intentaron con un nuevo recurso para iniciar con la aceptación, pero la actividad procesal defectuosa que plantearon también fue rechazada. Entonces, la defensa recusó a la juzgadora por considerar que supuestamente externó opinión sobre el caso.
La petición está enfocada en que se inhiba de conocer el proceso al existir esta recusación que, de darse con lugar, habría dejado en pausa de nuevo el caso, ya que se elevaría a una sala para que se designara un nuevo juzgado. Pero, la jueza resolvió que no admitiría tal situación.
"No se ha emitido opinión. Estoy resolviendo una resolución, no una opinión", aseguró la funcionaria judicial al rechazar la recusación en su contra.
Asimismo, determinó que se entrará a conocer la etapa intermedia y luego se podría iniciar con la audiencia para profundizar en la solicitud de los procesados para someterse al proceso de aceptación de cargos, lo que les permitiría resolver con mayor agilidad su situación legal.
"Mi hija confió en ella, y ella me la mató"
Anabella Chacón, madre de Melisa, indicó que no permitirá que Bonilla y Marroquín se sometan al procedimiento especial de aceptación de cargos. Aseguró que, tal como lo ha hecho desde que perdió a su hija, estará luchando para que se haga justicia.
"Después de cuatro años, lo que yo busco justicia. Es lo único, no busco venganza. Mi hija confió en ella y ella me la mató. Como madre, no voy a permitir una aceptación de cargos, para eso existen amparos. No lo voy a permitir, porque no fue un animal que mataron, para que solo cumplan cuatro años y pueda salir", expresó ante los medios de comunicación en Tribunales.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.