Melisa Palacios: Sospechosos trasladados a tribunales

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audiencia

María Fernanda Bonilla y José Marroquín comparecerán por primera vez a una audiencia en Ciudad de Guatemala.

María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, a su ingreso a Tribunales.
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, a su ingreso a Tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Para este martes 2 de septiembre está programada una audiencia en seguimiento del caso relacionado con el crimen contra Melisa Palacios. Se trata de la primera diligencia que enfrentarán los acusados en la Ciudad de Guatemala, después del traslado del expediente a un Juzgado de Mayor Riesgo.

La joven murió tras un hecho violento ocurrido en 2021 en el departamento de Zacapa y, según las investigaciones, los principales sospechosos son María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín.

Ambos fueron trasladados en horas de la mañana a la Torre de Tribunales debido a que se tiene previsto que en el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza Chacón,  se desarrolle la audiencia en la cual podrían aceptar su culpabilidad por la muerte de la estudiante.

Familiares de la víctima que acudieron hasta la sede de justicia expresaron ante los periodistas que no dejarán los sindicados acepten cargos.

El expediente por el crimen contra Palacios era conocido por un órgano jurisdiccional en Chiquimula; sin embargo, el Ministerio Público (MP) solicitó el cambio de judicatura bajo el argumento de que existía una situación de amenazas y presencia de personas fuertemente armadas en el perímetro de este recinto en los momentos en que se desarrollaban las audiencias.

Ante la referida situación, en junio de 2025 fue aceptada la petición para que el caso fuera trasladado a la Ciudad de Guatemala y quedara a cargo de una judicatura de Mayor Riesgo.

José Luis Marroquín, señalado en el caso del crimen contra Melisa Palacios, fue trasladado a Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala este 2 de septiembre. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Crimen contra Melissa Palacios

Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa. Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.

Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.

La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre Bonilla y su guardaespaldas, con lo que se busca imputar a la acusada. Aparentemente, en las conversaciones se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.

