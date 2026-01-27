 Fijan fecha para el inicio de juicio del caso Melisa Palacios
Nacionales

Fijan fecha para el inicio de juicio del caso Melisa Palacios

El proceso estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo "C".

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo el jueves 13 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo el jueves 13 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Tribunal de Mayor Riesgo "C" programó para el 14 de diciembre de 2027 el inicio del juicio en contra de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados por la muerte de Melisa Palacios.

