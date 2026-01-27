El Tribunal de Mayor Riesgo "C" programó para el 14 de diciembre de 2027 el inicio del juicio en contra de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados por la muerte de Melisa Palacios.
Fijan fecha para el inicio de juicio del caso Melisa Palacios
El proceso estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo "C".
- por Nancy Alvarez
- 15:55, Ene 27 2026
En Portada
