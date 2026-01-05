 Caso Melisa Palacios: MP propone numerosos testigos y peritos como medios de prueba
La Fiscalía busca que se acepte que peritos, familiares de la víctima y agentes policiales brinden su testimonio durante el juicio.

María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, en Tribunales el 5 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, en Tribunales el 5 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

En el Juzgado de Mayor Riesgo C se inició este lunes, 5 de enero, la audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso que se sigue por el asesinato de Melisa Palacios, en el cual están señalados María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes están a la espera de juicio.

Los sindicados fueron trasladados a la Torre de Tribunales esta mañana para comparecer ante el referido órgano jurisdiccional. Al ingresar al recinto evitaron dar declaraciones a los periodistas.

Tras verificar la presencia de todos los sujetos procesales, la jueza Carol Berganza dio inicio a la diligencia en la cual el Ministerio Público (MP) informó que durante la investigación surgieron 209 medios.

Entre los elementos de prueba, la fiscalía busca que sean aceptados ocho peritos que estarían brindando su declaración con relación a los peritajes desarrollados tras el crimen contra la estudiante, ocurrido en Zacapa en julio de 2021.

De igual forma, el ente investigador propuso la presentación de 26 testigos, entre ellos familiares de Melisa Palacios, quienes darían a conocer que existía una relación con Bonilla.También se cuenta con la declaración testimonial de agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron presentes en la escena donde fue localizado el cuerpo de la víctima.

"(Ellos expondrán) del acto de procesamiento de la escena en julio de 2021, donde en primera línea se da levantamiento del cadáver en el lugar del mismo, así como se logra individualizar los indicios recolectados y lo relacionado al procesamiento de escenarios criminales", explicó el fiscal Billy Oxom.

Añadió que esa información y otros elementos serán puestos a la vista tanto de peritos, testigos y sujetos procesales. De igual forma, señaló que se cuenta con documentos que, "concatenados entre sí", prueban la existencia del hecho y de la implicación de los procesados en los delitos.

Durante la primera parte de la audiencia, la fiscalía había presentado aproximadamente 80 medios de prueba, de los 209 que serán ofrecidos en el debate oral y público que se desarrollará para deducir responsabilidades por el crimen de Palacios.

