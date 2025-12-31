 Plazos para Apelación en el caso de Melisa Palacios
Nacionales

Corte define plazos para la apelación en el caso de Melisa Palacios

La Corte de Constitucionalidad definió el plazo para que el Ministerio Público, Instituto de la Víctima y la defensa presenten sus argumentos.

Compartir:
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, a su salida de Tribunales., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, a su salida de Tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Corte de Constitucionalidad (CC) fijó un plazo para que las partes del caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios cumplan con la entrega de informes y presenten sus argumentos en seguimiento de una acción planteada en el marco de este expediente.

El alto tribunal constitucional detalló que el Ministerio Público, Instituto de la Víctima y la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín tienen hasta el 9 de enero de 2026 para exponer sus explicaciones por la apelación planteada en contra del amparo denegado por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.

Con el referido amparo se pretendía dejar sin efecto la modificación del delito y el envío a juicio de los procesados por el asesinato de la estudiante, ocurrido en 2021 en el departamento de Zacapa.

Los abogados de Bonilla y Marroquín han planteado una serie de acciones legales enfocadas en que los principales sospechosos de quitarle la vida a Melisa puedan tener la opción de enfrentar a la justicia por delitos de menor gravedad y ser sentenciado por la vía de aceptación de cargos. Sin embargo, hasta ahora han sido rechazados los distintos recursos que han interpuesto.

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palacios

Fue denegado un amparo presentado por la defensa de los acusados.

Crimen contra Melisa Palacios

Melissa Palacios, era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.

Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa.

Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre Bonilla y su guardaespaldas, con lo que se busca imputar a la acusada. Aparentemente se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos