Plazos para Apelación en el caso de Melisa Palacios

La Corte de Constitucionalidad (CC) fijó un plazo para que las partes del caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios cumplan con la entrega de informes y presenten sus argumentos en seguimiento de una acción planteada en el marco de este expediente.
El alto tribunal constitucional detalló que el Ministerio Público, Instituto de la Víctima y la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín tienen hasta el 9 de enero de 2026 para exponer sus explicaciones por la apelación planteada en contra del amparo denegado por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Con el referido amparo se pretendía dejar sin efecto la modificación del delito y el envío a juicio de los procesados por el asesinato de la estudiante, ocurrido en 2021 en el departamento de Zacapa.
Los abogados de Bonilla y Marroquín han planteado una serie de acciones legales enfocadas en que los principales sospechosos de quitarle la vida a Melisa puedan tener la opción de enfrentar a la justicia por delitos de menor gravedad y ser sentenciado por la vía de aceptación de cargos. Sin embargo, hasta ahora han sido rechazados los distintos recursos que han interpuesto.
Crimen contra Melisa Palacios
Melissa Palacios, era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre Bonilla y su guardaespaldas, con lo que se busca imputar a la acusada. Aparentemente se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7