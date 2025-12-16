Juicio ratificado contra implicados en caso Melisa Palacios

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió este martes, 16 de diciembre, denegar el segundo amparo planteado por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes están señalados en el caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios.
Los magistrados hicieron el análisis correspondiente de la acción promovida y consideraron que era notoriamente improcedente. En ese sentido, la rechazaron y de esa forma confirmaron la resolución que les modificó el delito a los acusados y los envió a juicio por el crimen de la joven.
La defensa buscaba dejar sin efecto el fallo emitido el pasado 2 de septiembre por la jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, a través del cual se hizo el cambio para que Bonilla y Marroquín enfrentaran a la justicia por el cargo de asesinato.
La togada consideró que los sindicados no actuaron en estado de emoción violenta, ya que transcurrieron 12 horas entre la última comunicación entre Bonilla y Palacios con el acto ilícito, por lo que no hubo inmediatez. Además, indicó que la acusada rechazó realizarse un examen psiquiátrico.
En ese contexto, se determinó que enfrentarían debate oral y público y ya no pudieron optar a la aceptación de cargos para reducir la pena, ya que el delito de asesinato no cuenta con medidas sustitutivas, ni permite la aceptación de cargos.
Crimen de Melissa Palacios
Melissa Palacios, era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, Zacapa.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas José Luis Marroquín fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre Bonilla y su guardaespaldas, con lo que se busca imputar a la acusada. Aparentemente se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7