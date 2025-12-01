Caso Melisa Palacios: CC rechaza apelación de Bonilla y Marroquín

La Corte de Constitucionalidad (CC) informó este lunes 1 de diciembre que rechazó la apelación planteada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, dentro del caso que se sigue por la muerte violenta de la estudiante Melisa Palacios
Con dicha resolución se confirma la decisión de la jueza de mayor riesgo "C", Carol Berganza, emitida el 2 de septiembre, de conocer primero la etapa intermedia del caso que se sigue por el asesinato de la estudiante Melissa Palacios y no la solicitud de aceptación de cargos.
El caso por el crimen contra Palacios ha estado en suspenso por recursos interpuestos por los procesados con los cuales se buscaba separar a la jueza Carol Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C. Sin embargo, las acciones han sido rechazadas por dos Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Crimen contra Melisa Palacios
Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.
Con información de Angel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*