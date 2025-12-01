 Caso Melisa Palacios: CC rechaza apelación de Bonilla y Marroquín
Nacionales

Caso Melisa Palacios: CC rechaza apelación de Bonilla y Marroquín

El caso ha estado en suspenso por recursos interpuestos por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

Compartir:
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo el jueves 13 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo el jueves 13 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Corte de Constitucionalidad (CC) informó este lunes 1 de diciembre que rechazó la apelación planteada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, dentro del caso que se sigue por la muerte violenta de la estudiante Melisa Palacios 

Con dicha resolución se confirma la decisión de la jueza de mayor riesgo "C", Carol Berganza, emitida el 2 de septiembre, de conocer primero la etapa intermedia del caso que se sigue por el asesinato de la estudiante Melissa Palacios y no la solicitud de aceptación de cargos.

El caso por el crimen contra Palacios ha estado en suspenso por recursos interpuestos por los procesados con los cuales se buscaba separar a la jueza Carol Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C. Sin embargo, las acciones han sido rechazadas por dos Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo.

Crimen contra Melisa Palacios

Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.

Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.

Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.

La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.

Caso Odebrecht: Condenan a abogado y absuelven a otro sindicado

El l Tribunal de Mayor Riesgo “B” condenó a Diego Chacón Yurrita fue condenado a nueve años de prisión conmutables.

Con información de Angel Oliva, Emisoras Unidas 89.7* 

En Portada

Presidente Arévalo recibe informe de la CIDHt
Nacionales

Presidente Arévalo recibe informe de la CIDH

10:10 PM, Dic 01
Selección Femenina de Guatemala debuta con victoria en las Eliminatoriast
Deportes

Selección Femenina de Guatemala debuta con victoria en las Eliminatorias

09:28 PM, Dic 01
Caso Odebrecht: Condenan a abogado y absuelven a otro sindicadot
Nacionales

Caso Odebrecht: Condenan a abogado y absuelven a otro sindicado

08:11 PM, Dic 01
Caso Melisa Palacios: CC rechaza apelación de Bonilla y Marroquín t
Nacionales

Caso Melisa Palacios: CC rechaza apelación de Bonilla y Marroquín

08:45 PM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos