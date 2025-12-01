 Caso Odebrecht: Condenan a abogado y absuelven a otro sindicado
Nacionales

El l Tribunal de Mayor Riesgo "B" condenó a Diego Chacón Yurrita fue condenado a nueve años de prisión conmutables.

Diego Chacón Yurrita y Pablo Yanes Guerra vinculados en el Caso Odebrecht, Foto Omar Solís
Diego Chacón Yurrita y Pablo Yanes Guerra vinculados en el Caso Odebrecht / FOTO: Foto Omar Solís

Este lunes 1 de diciembr el el Tribunal de Mayor Riesgo "B" emitió su resolución en el Caso Odebrecht, en contra de Pablo Yanes Guerra y Diego Chacón Yurrita.

Dicho Tribunal condenó a nueve años de prisión conmutables a Diego Chacón Yurrita: tres años por falsedad ideológica y seis años por asociación ilícita, y lo absolvió del delito de lavado de dinero u otros activos.

Además se declaró la inhabilitaciòn del ejercicio de notariado a Chacón Yurrita, mientras dure la condena. 

Mientras que Pablo Yanes Guerra fue absuelto del delito de lavado de dinero u otros activos en grado de complicidad y asociación ilícita, en el caso Odebrecht

"No son claras precisas, ni circunstanciadas, ¿Cómo es entonces que se liga a las personas a proceso? cuando si ustedes leen, es una acusación así como de chismes", expresó la jueza Marling González.

La jueza agregó: "Me traen cajas de cajas de pruebas, cuando hubiesen sido 15 documentos bien sustentados".

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)  Yanes Guerra presuntamente coordinó con un funcionario de Odebrecht para la transferencia de sobornos a Manuel Baldizón.

Yanes Guerra fue detenido el 25 de mayo de 2024, en el kilómetro 70 de la ruta al Atlántico, por existir orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Dicha orden de captura fue emitida el 13 de febrero de 2018, por el Juzgado de Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por procesos de mayor riesgo Grupo "D" Departamento de Guatemala.

Diego Chacón Yurrita, abogado vinculado con Manuel Baldizón, fue señalado por una reunión entre el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, un directivo de Odebrecht y el entonces candidato a la presidencia Manuel Baldizón.

Baldizón habría solicitado al abogado que se encargara de abrir las cuentas y coordinara las transferencias de los supuestos sobornos pactados por US$3 millones provenientes de la constructora.

Tras informe de la CIDH, MP niega persecución selectiva y defiende independencia de la FECI

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Ministerio Público ha sido “cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva”.

Con información de Omar Solís y Angel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

