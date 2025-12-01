MP defiende independencia de FECI ante informe de CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este lunes, 1 de diciembre, durante la presentación de su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, sobre un grave deterioro institucional en el país, señalando la cooptación del sistema de justicia y la criminalización como una "práctica generalizada".
Durante la conferencia de prensa de esta mañana donde fueron presentados los resultados de la visita que realizaron los delegados de la CIDH al país, la comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, detalló que se pudo constatar el "grave deterioro del sistema de justicia", que no solo "no cumple con su rol de tutela judicial efectiva", sino que también se usa para criminalizar.
La comisionada destacó que el Ministerio Público (MP) ha sido "cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva". Según sus palabras, esto se refleja en el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) "para blindar el 'statu quo' y perseguir a quienes lo cuestionan".
Otros hallazgos relevantes incluyen la connivencia de los poderes Legislativo y Judicial, la profundización de la impunidad y la obstaculización de los procesos de justicia transicional en casos del conflicto armado interno.
MP responde al informe de CIDH
El Ministerio Público fue consultado con respecto a lo indicado en el informe y aseguró que "rechaza categóricamente" las afirmaciones de la CIDH que cuestionan su independencia y objetividad. Además, enfatizó que todas sus actuaciones se fundamentan en lo que establece la ley, en criterios técnicos, pruebas verificables y control judicial.
"La institución reitera que no existe persecución selectiva y que la FECI cumple su mandato legal de investigar sin atender presiones políticas o mediáticas", aseguró la entidad por medio de su departamento de Información y Prensa.
Asimismo, señaló que el MP respeta el Sistema Interamericano, pero enfatizó que las conclusiones deben basarse en evidencia objetiva, no en "posturas arbitrarias y sesgadas sin ningún sustento".
Finalmente, el ente investigador reiteró su compromiso con la legalidad, el Estado de derecho y la defensa de los derechos fundamentales.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7