Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió este jueves, 13 de noviembre, rechazar la tercera recusación planteada contra la jueza de Mayor Riesgo C, Carol Berganza, quien tiene a su cargo el caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios.
La decisión de los magistrados se tomó debido a que los abogados defensores de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín no lograron demostrar que existiera una enemistad grave con la juzgadora.
En consecuencia, Berganza seguirá conociendo el expediente judicial relacionado con el crimen contra la joven estudiante, ocurrido en 2021 en el departamento de Zacapa.
Crimen contra Melisa Palacios
Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.