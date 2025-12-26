Caso Melissa Palacios: CC tiene cinco días para resolver

Fuentes judiciales confirmaron que la noche del pasado 25 de diciembre culminó el periodo para que las partes del Caso Melissa Palacios presentaran sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad (CC). En ese contexto, agregaron que el máximo ente constitucional tiene cinco días para resolver el tema, tras escuchar a los involucrados durante una vista pública celebrada ayer.
Las partes involucradas en el caso son el Ministerio Público, como ente acusador, el Instituto de la Víctima y la defensa de los procesados María Fernanda Bonilla y su guarda espaldas José Luis Marroquín. La vista pública programada para Navidad generó expectativa por los resultados que se pudieran dar; sin embargo, la CC solo escuchó los testimonios.
La vista pública ante la CC por el caso Melissa Palacios fue programada para esta Navidad desde comienzos del mes y la misma fue evacuada por las partes ayer. Los magistrados escucharon los testimonios de los involucrados, pero no emitieron resolución; la misma se conocerá en los próximos días, con un plazo de cinco días.
El caso Melissa Palacios atrajo los reflectores a nivel internacional por la lucha de sus familiares para esclarecer los hechos que llevaron a su asesinato en julio de 2021.
Historial del Caso Melissa Palacios
Familiares de la estudiante Melissa Palacios activaron una alerta Isabel Claudina en ese mismo mes para confirmar su desaparición. De la misma manera buscaban agilizar los trabajos de ubicación y rescate.
Sin embargo, Palacios fue encontrada si vida en un terreno baldío de la aldea La Palma, en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa.
Desde ese entonces, familiares y amigos de Palacios emprendieron una dura batalla legal para dar con los responsables del asesinato. Para lograr la atención de las autoridades, los parientes de la víctima hicieron denuncias públicas, manifestaciones, marchas y llamados para prevenir la violencia en contra de las mujeres.
Con información de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas FM.