En Navidad celebrarán audiencia por caso Melissa Palacios

Para la noche de este jueves 25 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) programó una vista pública para conocer una apelación presentada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín acusados de la muerte de Melissa Palacios, en contra de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Dicha Sala les negó un amparo provisional a Bonilla y Marroquín por lo que en la vista pública se evacuará en el periodo anunciado. Los magistrados de la CC conocerán los argumentos de la defensa, del Ministerio Público y del Instituto de la Víctima.
Bonilla y Marroquín buscan dejar sin efecto la decisión de la jueza de Mayor Riesgo, Carol Berganza, de desarrollar primero la audiencia de etapa intermedia y no conocer la solicitud de aceptación de cargos.
Crimen
Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.