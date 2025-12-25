 En Navidad celebrarán audiencia por caso Melissa Palacios
Nacionales

En Navidad celebrarán audiencia por caso Melissa Palacios

La noche de este jueves los magistrados de la Corte de Constitucionalidad conocerán la apelación presentada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo el jueves 13 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia en la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo el jueves 13 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Para la noche de este jueves 25 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) programó una vista pública para conocer una apelación presentada por María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín  acusados de la muerte de Melissa Palacios, en contra de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo.

Dicha Sala les negó un amparo provisional a Bonilla y Marroquín por lo que en la vista pública se evacuará en el periodo anunciado. Los magistrados de la CC conocerán los argumentos de la defensa, del Ministerio Público y del Instituto de la Víctima.

Bonilla y Marroquín buscan dejar sin efecto la decisión de la jueza de Mayor Riesgo, Carol Berganza, de desarrollar primero la audiencia de etapa intermedia y no conocer la solicitud de aceptación de cargos.

Crimen 

Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.

Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.

Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.

La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.

Sala ratifica juicio contra Bonilla y Marroquín por caso Melisa Palacios

Fue denegado un amparo presentado por la defensa de los acusados.

