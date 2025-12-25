Hombre dispara contra la casa de su exesposa

La Policía capturó a un hombre armado que llegó a la vivienda de su exesposa para realizar múltiples disparos contra el inmueble, la mañana de este jueves 25 de diciembre.
Vecinos del cantón La Libertad, Parramos, Chimaltenango, se alarmaron al escuchar una ráfaga de disparos, por lo que de inmediato alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acudieron de inmediato al lugar.
Al llegar los agentes observaron que un hombre corrió hacia un vehículo y escapó; sin embargo, a unos 500 metros fue copado por una patrulla de la PNC, el individuo perdió el control del vehículo, y se empotró en un sembradío de milpa.
El agresor fue identificado como Erwin Arturo Castro Cortez, de 42 años, a quien se le decomisó un rifle 22mm, y dos pistolas con cuatro tolvas y 23 municiones.
Castro Cortez portaba las armas de fuego sin documentación legal. También se le incautó el vehículo en el que escapaba.
Al lugar de la captura acudió la exesposa de Castro Cortez a quien señaló como el responsable de disparar en repetidas ocasiones contra su vivienda y luego de manera intimidatoria seguía disparando en la colonia, poniendo en riesgo la vida de las familias que se disponían a almorzar.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*