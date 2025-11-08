 PNC localiza vehículo utilizado en crimen ocurrido en Parramos
Nacionales

PNC localiza vehículo utilizado en crimen ocurrido en Parramos

El vehículo con reporte de hurto en la zona 5 de la capital, habría sido utilizado por los criminales que dieron muerte a dos personas en Parramos.

El vehículo con reporte de robo habría sido utilizado por los criminales que dieron muerte a dos personas en Parramos. , Foto PNC
El vehículo con reporte de robo habría sido utilizado por los criminales que dieron muerte a dos personas en Parramos. / FOTO: Foto PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron  una camioneta que habría sido utilizada para asesinar al excandidato a la alcaldía de El TejarChimaltenango, Elías Ramírez, y una mujer hecho ocurrido la mañana de este sábado 8 de noviembre, en Parramos.

En la zona 1 de Parramos fue localizada la camioneta con placas de circulación P-139LGH, la cual tiene reporte de hurto del 22 de mayo de 2025, en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la Policía se realiza un trabajo minucioso para obtener los indicios que permitan identificar a los asesinos.

La Policía indicó que equipos de investigación criminal se han sumado a los esfuerzos policiales para esclarecer este caso que costó la vida a dos personas en un ataque armado directo.

El crimen fue captado por una cámara de seguridad, en cuyas imágenes ya circulan en redes sociales y se observa a cinco hombres con prendas de construcción como chalecos y cascos, portando fusiles, quienes dispararon simultáneamente contra el empresario.

En medio del tiroteo, una mujer, identificada por los vecinos como Ana Delfina Andrés, también perdió la vida. Testigos relataron que las ráfagas de disparos provocaron momentos de pánico entre los transeúntes y comerciantes del sector.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes mientras se investiga el móvil de este violento ataque que enluta nuevamente al departamento de Chimaltenango.

