 Descubre los 6 Espacios del Palacio Legislativo en la Noche de Museos
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Los seis espacios del Palacio Legislativo que podrás descubrir en la Noche de los Museos

Los rincones del Palacio Legislativo que pocos conocen y podrás descubrir en la Noche de los Museos.

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Seis espacios del Congreso guardan historias que podrás descubrir en la Noche de los Museos., Congreso de la República.
Seis espacios del Congreso guardan historias que podrás descubrir en la Noche de los Museos. / FOTO: Congreso de la República.
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¿Qué secretos esconden los pasillos del Congreso de la República? El próximo 6 de noviembre, los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir algunos de los espacios más representativos del Palacio Legislativo durante la 15.ª edición de la Noche de los Museos, una actividad que permitirá acercarse a la historia, el arte y la arquitectura de este emblemático edificio.

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Seis rincones del Palacio Legislativo que esconden parte de la historia de Guatemala

Entre los ambientes que formarán parte del recorrido destacan seis lugares que guardan características particulares y ofrecen una mirada diferente sobre el funcionamiento y el pasado de la institución.

  • Salón de los Pasos Perdidos: Es uno de los primeros espacios que sorprende a los visitantes por su amplitud, decoración y techo ornamental. También conserva escudos históricos de Centroamérica y Guatemala.
  • Salón del Pueblo: Sus paredes albergan murales elaborados en 1949 por Juan de Dios González, Víctor Manuel Aragón y Miguel Ángel Ceballos, obras que representan distintos episodios de la historia nacional.
  • Palco Superior: Desde este punto se puede observar el Hemiciclo Parlamentario desde las alturas, además de apreciar detalles decorativos que incluyen figuras de dragones.
  • Salón Mayor de Casa Larrazábal: Este recinto combina patrimonio histórico y actividad política, pues actualmente es utilizado para reuniones de jefes de bloque y encuentros legislativos.
  • Salón de los Presidentes: Su ambiente solemne y sus elementos ornamentales lo convierten en uno de los espacios vinculados con la memoria política del país.
  • Patio de la Vida: Es un lugar utilizado por los diputados para presentar iniciativas de ley, por lo que también forma parte de la dinámica cotidiana del Congreso.

La actividad permitirá conocer estos ambientes ubicados en la 9.ª avenida de la zona 1 capitalina y descubrir una faceta del Palacio Legislativo que habitualmente no está al alcance de los visitantes.

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