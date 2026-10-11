 Descubre la Magia Nocturna de los Museos de Guatemala 2026
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La Noche en que los museos de Guatemala cobran vida: esto podrás descubrir en 2026

La Noche de los Museos 2026 promete una experiencia diferente en la Ciudad de Guatemala, con más de 30 espacios culturales abiertos de noche.

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Noche de los museos,
Noche de los museos / FOTO:
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La Ciudad de Guatemala se prepara para una noche en la que la historia, el arte y la cultura saldrán de sus horarios habituales.  El próximo 6 de noviembre se realizará la Noche de los Museos 2026, una actividad que permitirá recorrer gratuitamente más de 30 espacios culturales de la capital.

La jornada llegará a su 15.ª edición y ofrecerá una experiencia diferente para quienes quieran conocer el patrimonio guatemalteco durante la noche.  La actividad se desarrollará de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, por lo que los asistentes podrán organizar su propio recorrido y elegir qué lugares visitar.

Uno de los principales atractivos de la Noche de los Museos 2026 es que no existe una única ruta. Los visitantes podrán decidir dónde comenzar y cómo continuar su recorrido, de acuerdo con sus intereses y el tiempo disponible. La propuesta incluye espacios ubicados principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, aunque también participarán instituciones culturales localizadas en otras zonas de la capital.

En cada sede habrá diferentes propuestas para complementar la visita, entre ellas presentaciones artísticas, marimba, talleres, demostraciones y obras de teatro. Entre los lugares que forman parte del recorrido se encuentran el Museo de la Universidad de San Carlos, el Museo Nacional de Historia y el Museo del Holocausto.

Más de la Noche de los museos

A los demás se unen el Museo Postal, el Centro Cultural de España, el Museo del Ferrocarril y el Museo de la Tipografía Nacional. También destacan espacios como el Museo del Organismo Judicial, que se incorpora a esta edición, además del Museo del Ejército de Guatemala, el Museo Numismático del Banco de Guatemala y el Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza.

La experiencia no estará limitada a la Zona 1. Quienes prefieran visitar otros sectores podrán incluir en su recorrido el Mapa en Relieve de Guatemala, en zona 2; el Museo del Deporte de Guatemala, en zona 4.

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También se abrirán espacios ubicados en zona 13, como el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y el Museo del Insivumeh. La entrada será gratuita, convirtiendo esta jornada en una alternativa para disfrutar en familia, con amigos o incluso para quienes quieran descubrir nuevos espacios culturales.

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