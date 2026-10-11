 Belinda llora en avión tras vivir aterrador momento
Farándula

Belinda vive momentos de terror en un avión, rompe en llanto y el video sale a la luz

Belinda vivió un angustiante momento durante un vuelo que quedó registrado en video, donde se le observa visiblemente afectada.

Compartir:
Belinda, Belinda
Belinda / FOTO: Belinda
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cantante y actriz Belinda protagonizó un angustiante momento durante un vuelo privado, cuando una fuerte turbulencia provocó violentas sacudidas en la aeronave.  El episodio quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Belinda volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por un proyecto musical o televisivo, sino por el fuerte susto que experimentó mientras viajaba en un avión privado.  La artista fue sorprendida por una turbulencia que provocó movimientos bruscos en la aeronave y que, según las imágenes difundidas, la hizo pasar momentos de verdadero miedo.

El video muestra a la intérprete visiblemente alterada mientras intenta sobrellevar la situación.  En medio de las fuertes sacudidas, Belinda se cubre el rostro con las manos y permanece acompañada por una persona que intenta tranquilizarla y sostenerla.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las imágenes fue la reacción de la cantante.  La intensidad del movimiento del avión provocó que Belinda mostrara abiertamente su miedo y angustia mientras permanecía en su asiento.

Más del terror que vivió Belinda

El momento fue compartido originalmente en las redes sociales de Popper, el pequeño perro de la artista, quien también aparece durante el vuelo.  La publicación llevaba un mensaje relacionado con el temor de Belinda ante las turbulencias, pero posteriormente el video fue eliminado.

Sin embargo, algunos usuarios lograron guardar las imágenes y comenzaron a compartirlas nuevamente.

La experiencia de Belinda generó opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos usuarios expresaron empatía por el miedo que experimentó la cantante, otros centraron sus críticas en la manera en que se desarrolló el momento junto a su mascota.

Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026

Thelma Gabriela Girón Recinos hizo historia al conquistar la corona de Miss América Latina del Mundo 2026 y devolverle a Guatemala este título después de 14 años.

Algunos usuarios cuestionaron si el pequeño perro también estaba experimentando estrés durante las fuertes sacudidas y señalaron que la mascota necesitaba atención mientras ocurría la turbulencia.  Otros, en cambio, defendieron a Belinda y consideraron normal que una persona pueda sentir miedo ante un episodio inesperado durante un vuelo.

En Portada

Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y el Sonidot
Nacionales

Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y el Sonido

07:29 AM, Oct 11
Choque entre camión y microbús deja al menos siete heridos en ruta al Atlánticot
Nacionales

Choque entre camión y microbús deja al menos siete heridos en ruta al Atlántico

08:00 AM, Oct 11
Pronostican lluvias y actividad eléctrica en gran parte del paíst
Nacionales

Pronostican lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país

08:48 AM, Oct 11
Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026t
Farándula

Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026

08:53 AM, Oct 11
El Manchester City golea al Liverpool y se afianza en el liderato de la Premiert
Deportes

El Manchester City golea al Liverpool y se afianza en el liderato de la Premier

11:21 AM, Oct 11

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.redes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar