Belinda llora en avión tras vivir aterrador momento

La cantante y actriz Belinda protagonizó un angustiante momento durante un vuelo privado, cuando una fuerte turbulencia provocó violentas sacudidas en la aeronave. El episodio quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Belinda volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por un proyecto musical o televisivo, sino por el fuerte susto que experimentó mientras viajaba en un avión privado. La artista fue sorprendida por una turbulencia que provocó movimientos bruscos en la aeronave y que, según las imágenes difundidas, la hizo pasar momentos de verdadero miedo.
El video muestra a la intérprete visiblemente alterada mientras intenta sobrellevar la situación. En medio de las fuertes sacudidas, Belinda se cubre el rostro con las manos y permanece acompañada por una persona que intenta tranquilizarla y sostenerla.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las imágenes fue la reacción de la cantante. La intensidad del movimiento del avión provocó que Belinda mostrara abiertamente su miedo y angustia mientras permanecía en su asiento.
Más del terror que vivió Belinda
El momento fue compartido originalmente en las redes sociales de Popper, el pequeño perro de la artista, quien también aparece durante el vuelo. La publicación llevaba un mensaje relacionado con el temor de Belinda ante las turbulencias, pero posteriormente el video fue eliminado.
Sin embargo, algunos usuarios lograron guardar las imágenes y comenzaron a compartirlas nuevamente.
La experiencia de Belinda generó opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos usuarios expresaron empatía por el miedo que experimentó la cantante, otros centraron sus críticas en la manera en que se desarrolló el momento junto a su mascota.
Algunos usuarios cuestionaron si el pequeño perro también estaba experimentando estrés durante las fuertes sacudidas y señalaron que la mascota necesitaba atención mientras ocurría la turbulencia. Otros, en cambio, defendieron a Belinda y consideraron normal que una persona pueda sentir miedo ante un episodio inesperado durante un vuelo.