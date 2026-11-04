Dos temblores en Santa Rosa

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) registró dos temblores durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre en el territorio guatemalteco.
De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, ambos movimientos telúricos tuvieron su región epicentral en el departamento de Santa Rosa.
Los reportes fueron difundidos a través de los boletines oficiales de monitoreo sísmico, como parte del seguimiento que realiza la institución a la actividad sísmica en el territorio nacional. En estos se detalló que a las 04:58 horas ocurrió un evento de magnitud 3.1 y el otro se presentó a las 06:13 horas, con magnitud de 3.6.
Actividad sísmica en Guatemala
Según el reporte emitido por el Insivumeh, durante las últimas 24 horas se registraron en el territorio guatemalteco un total de 61 sismos, de los cuales solamente uno fue reportado como sensible.
En general, el ente científico tiene reporte de 7 mil 364 eventos sísmiscos acumulados durante el año 2026, con únicamente 161 sensibles.
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
El país se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.
Recomendaciones ante la actividad sísmica
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre las recomendaciones mencionó:
- Contar con un plan familiar de respuesta
- Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
- Establecer un punto de reunión para toda la familia
- Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
- Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos