Organizaciones piden esclarecer asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

Varias organizaciones manifestaron este miércoles, 4 de noviembre, en la Plaza de la Constitución, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, para exigir justicia por los asesinatos del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Aguilar Gamarro.
Ambos fueron atacados con arma de fuego el pasado 17 de octubre mientras se encontraban en las instalaciones del Campo Marte, donde practicaban fútbol acompañados de otras personas.
Los ciudadanos realizaron el plantón esta mañana para exigirle al Ministerio Público que realice una investigación objetiva que permita llevar a la captura de los autores intelectuales y materiales del doble crimen para frenar la impunidad.
De la misma manera, al presidente Bernardo Arévalo le exigieron que sean desmantelados los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), pues manifestaron que al no hacerlo se corre el riesgo de que estas estructuras retomen el control de varias instituciones.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7