Allanamientos en el caso Solórzano Foppa: Últimas Noticias

Las autoridades implementaron este viernes, 30 de octubre, un operativo en seguimiento de la investigación que se realiza por el ataque armado ocurrido en el Campo Marte, donde murieron el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y el exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro.
Los fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) implementaron una serie de diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en diferentes puntos del país.
Los equipos se encuentran inspeccionando inmuebles ubicados en la zona 13 capitalina, los municipios de Amatitlán y Mixco, en Guatemala, así como en el departamento de Quetzaltenango, en seguimiento del referido crimen y también de otros casos que están bajo pesquisa, algunos relacionados con el cobro de extorsiones.
Doble crimen en el Campo Marte
El exfiscal del Ministerio Público y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, y el exjudoca Gustavo Aguilar fueron asesinados el sábado 17 de octubre, en horas de la mañana, en el Campo Marte, un complejo deportivo público de la zona 5 de la capital, mientras jugaban al fútbol.
Solórzano Foppa contaba con agentes de la Policía Nacional Civil para su seguridad debido a su trabajo años atrás en la Fiscalía, donde logró la condena de decenas de pandilleros. Sin embargo, los policías no repelieron el ataque, perpetrado por al menos dos sicarios.
En el lugar, las autoridades encontraron 57 casquillos de bala y hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos, tras la liberación por falta de pruebas de los hermanos Choc Toz, señalados inicialmente de cometer el crimen.
El abogado asesinado, de 43 años, cobró notoriedad por liderar hace más de una década la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto en la Fiscalía —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 (ya como abogado privado) la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.
Su muerte llega solo unos días después de afirmar en redes sociales que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en Huité, Zacapa, para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.
La familia de Solórzano Foppa emitió ayer un mensaje de agradecimiento a los guatemaltecos que la acompañaron durante los momentos más difíciles. Además, en ese pronunciamiento exigieron a las autoridades esclarecer el crimen y castigar a los responsables.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7