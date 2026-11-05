 Capturan a pandilleros por ataque armado en zona 13
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Capturan a pandilleros por ataque armado en zona 13

En la colonia La Libertad zona 13 murió un hombre y otro sufrió heridas de arma de fuego.

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Personal del Ministerio Público trabaja en el sitio del crimen., Foto PMT
Personal del Ministerio Público trabaja en el sitio del crimen. / FOTO: Foto PMT
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a alias "Canche" presunto integrante de la pandilla del barrio 18, y remitieron a un menor de 15 años, señalados de participar en un ataque armado ocurrido en la 24 calle y 13 avenida "B", colonia La Libertad, zona 13, donde murió un hombre de 35 años por heridas de arma de fuego, la tarde de este jueves 5 de noviembre. 

Bomberos Municipales fueron alertados ante múltiples detonaciones de arma de fuego en colonia La Libertad, al llegar localizaron a dos hombres con heridas de arma de fuego, uno de ellos, ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. 

Otro hombre de 30 años aproximadamente fue estabilizado y trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt, informaron bomberos, en el lugar quedó una motocicleta de las víctimas 

Agentes de la Policía realizaron una persecución que permitió la captura de Diego "N", de 21 años, alias "Canche", presunto integrante de la pandilla del barrio 18, y remitieron a un menor de 15 años, señalados de participar en el ataque armado.

La captura se realizó en el kilómetro 12 de ruta a Boca del Monte, cuando se movilizaban en una motocicleta. Al menor, quien presentaba una herida de bala en el abdomen, se le localizó una pistola con un cargador sin municiones y dos celulares.

El menor fue trasladado al Hospital Roosevelt, donde permanece internado bajo custodia policial.

Personal del Ministerio Público trabaja en el lugar para recabar evidencias y establecer la causa del ataque armado. 

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