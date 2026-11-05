 Accidente aéreo San Juan Sacatepéquez
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Avioneta se accidenta en San Juan Sacatepéquez

Una avioneta cayó en el sector Los Pinos de la aldea Comunidad de Zet, de San Juan Sacatepéquez.

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La aeronave se accidentó en San Juan Sacatepéquez., Cortesía
La aeronave se accidentó en San Juan Sacatepéquez. / FOTO: Cortesía
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Bomberos Voluntarios de San Juan Sacatepéquez reportaron la tarde de este jueves 5 de noviembre, un accidente aéreo en el sector Los Pinos, sector 5 de la aldea Comunidad de Zet, de ese municipio.

Elementos de Bomberos Voluntarios de la 37ª Compañía, junto a unidades de otras estaciones, se movilizan hacia el lugar para atender la emergencia, informaron los bomberos.

Bomberos Voluntarios localizaron a dos personas heridas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a un centro asistencial.

El Aeropuerto Internacional La Aurora entró en alerta amarilla, por lo que el tráfico aéreo fue detenido durante más de 20 minutos para dar prioridad a la emergencia aérea.

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El hecho de violencia ocurrió en el área de El Trébol.

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