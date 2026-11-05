Accidente aéreo San Juan Sacatepéquez

Bomberos Voluntarios de San Juan Sacatepéquez reportaron la tarde de este jueves 5 de noviembre, un accidente aéreo en el sector Los Pinos, sector 5 de la aldea Comunidad de Zet, de ese municipio.
Elementos de Bomberos Voluntarios de la 37ª Compañía, junto a unidades de otras estaciones, se movilizan hacia el lugar para atender la emergencia, informaron los bomberos.
Bomberos Voluntarios localizaron a dos personas heridas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a un centro asistencial.
El Aeropuerto Internacional La Aurora entró en alerta amarilla, por lo que el tráfico aéreo fue detenido durante más de 20 minutos para dar prioridad a la emergencia aérea.