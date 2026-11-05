Ataque armado deja un fallecido en zona 12

Un hombre murió como resultado de un ataque armado registrado en horas de la tarde de este jueves, 5 de noviembre, en el sector conocido como Oreja de El Trébol, en el área de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar y localizaron a la víctima en estado inconsciente, con múltiples heridas por impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Los técnicos en urgencias médicas realizaron maniobras para intentar restablecer sus signos vitales; sin embargo, los esfuerzos fueron negativos y se confirmó su deceso en el lugar.
La persona o ha sido identificada, solo se determinó que tiene aproximadamente 25 años de edad.
Ante lo ocurrido, se notificó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes quedaron a cargo del resguardo de la escena para los procedimientos correspondientes.
A un costado del lugar permanece un vehículo que presenta varias perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego en su estructura.
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Dos fallecidos en otro hecho de violencia en zona 12
Dos personas perdieron la vida y una quedó herida como resultado de un ataque armado ocurrido entre la medianoche del miércoles y los primeros minutos de este jueves, 5 de noviembre, en la 18 avenida y 24 calle de la colonia La Reformita, zona 12.
Los Bomberos Municipales trasladaron unidades de emergencia al referido sector para darle seguimiento a este caso. En el lugar localizaron a tres personas con heridas de proyectil de arma de fuego. Al evaluarlas, confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales.
Las víctimas mortales son dos hombres de aproximadamente 18 años de edad, quienes hasta el momento no han sido identificados.
Mientras tanto, una mujer de 32 años fue atendida debido a que presentaba una herida en la pierna izquierda. Los socorristas la estabilizaron y posteriormente la trasladaron al Hospital Roosevelt.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7