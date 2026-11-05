 Caso Asalto al MSPAS: Anulan sentencia contra exdiputados
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Caso Asalto al MSPAS: Anulan sentencia contra exdiputados

La resolución de una sala favorece a los exparlamentarios Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Sosa.

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En el Tribunal de Mayor Riesgo “D” emitió sentencia en el caso "Asalto al Ministerio de Salud"., Foto Omar Solís
En el Tribunal de Mayor Riesgo “D” emitió sentencia en el caso "Asalto al Ministerio de Salud". / FOTO: Foto Omar Solís
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La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió este jueves, 5 de noviembre, anular la sentencia dictada en contra de los exdiputados del Congreso de la República, Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Sosa, dentro del caso "Asalto al Ministerio de Salud".

Los exparlamentarios habían sido declarados culpables de cometer el delito de trafico de influencias, por lo que en agosto de 2026 el Tribunal de Mayor Riesgo "D" les impuso condenas de entre 3 y siete años de privaciónde libertad.

Según el Ministerio Público (MP), los sindicados tuvieron participación en la contratación de ocho personas que aparentemente no contaban con las cualidades para ocupar los cargos que les fueron asignados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

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