 Copiloto de avión en Palm Beach: su historia
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Quién era la copiloto del avión estrellado en Palm Beach: tenía 20 años y sacó su licencia a los 17

La joven piloto fue identificada como una de las nueve víctimas del accidente del Learjet 60 ocurrido en Florida.

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Avión Palm Beach, Screenshot
Avión Palm Beach / FOTO: Screenshot
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El accidente del avión Learjet 60 en Palm Beach, Florida, que dejó nueve personas fallecidas, comienza a revelar las historias de quienes viajaban a bordo.  Entre las víctimas se encuentra Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven de apenas 20 años que se desempeñaba como copiloto de la aeronave.

La familia de Nathalia confirmó su identidad y relató detalles sobre una vida marcada desde muy temprano por su pasión por la aviación.  La joven había conseguido su licencia de piloto privado a los 17 años, cuando todavía cursaba la secundaria, incluso antes de obtener su licencia para conducir un automóvil.

Nathalia nació y creció en Florida y tenía raíces brasileñas. Su interés por los aviones comenzó desde niña y, de acuerdo con los testimonios de su familia, soñaba con convertirse algún día en piloto de una aerolínea. Comenzó sus clases de vuelo en 2020 y, durante su formación, recibió apoyo de un programa de aviación del distrito escolar del condado de Palm Beach.

A los 17 años obtuvo su licencia de piloto privado y continuó preparándose profesionalmente. Para cuando ocurrió el accidente, había acumulado más de 1,300 horas de vuelo y llevaba aproximadamente nueve meses trabajando como piloto comercial para una compañía de vuelos chárter en Fort Lauderdale.

Más de la co piloto del avión

El Learjet 60 había despegado de Austin, Texas, con destino a North Eleuthera, en las Bahamas.  A bordo viajaban nueve personas, todas ellas fallecieron cuando la aeronave se precipitó sobre una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, el domingo 1 de noviembre.

Antes del accidente, la tripulación informó a los controladores aéreos sobre turbulencias, precipitaciones y formación de hielo.

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Identificar mensajes sospechosos y reforzar la seguridad de los dispositivos son claves para proteger el dinero y la información personal.

Posteriormente, el avión comenzó un descenso extremadamente rápido hasta impactar contra el suelo y provocar una fuerte explosión. Según reportes citados por medios estadounidenses, aproximadamente 10 minutos antes del accidente Nathalia habría enviado un mensaje a su novio en el que mencionaba las condiciones que enfrentaba la aeronave.

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