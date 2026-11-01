Identifica estafas digitales: señales de advertencia clave

En la vida cotidiana, revisar el correo electrónico, realizar compras desde el celular o ingresar a redes sociales se ha convertido en algo habitual. Sin embargo, esta comodidad también ha abierto la puerta a nuevas formas de estafas digital.
Durante el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, conocer las principales amenazas y aprender a identificarlas puede convertirse en la mejor defensa.Cabe destacar que los ciberdelincuentes no siempre necesitan vulnerar sistemas complejos o difíciles.
Muchas veces recurren a la confianza, la distracción o la falta de información para conseguir sus objetivos. Por ello, la prevención funciona como una especie de "vacuna digital" frente a engaños que buscan robar credenciales, dinero o información personal.
Entre las modalidades más frecuentes está el phishing, que utiliza correos electrónicos falsos para hacerse pasar por instituciones como banco. Asimismo, está el smishing, que emplea mensajes de texto; y el vishing, basado en llamadas telefónicas en las que los delincuentes simulan ser operadores.
Evita las estafas
También existen estafas a través de redes sociales y programas maliciosos o malware, que pueden descargarse al abrir archivos de procedencia dudosa. Uno de los recursos más utilizados por los estafadores es provocar miedo o presión. Mensajes que anuncian que una cuenta será suspendida, paquetes retenidos o premios que nunca fueron solicitados buscan que la persona actúe rápidamente.
Los delincuentes pueden utilizar logotipos y nombres de empresas reconocidas, además de direcciones web que modifican ligeramente algunas letras para parecer legítimas. Ante cualquier duda, la recomendación principal es hacer una pausa, analizar y verificar antes de responder, hacer clic o proporcionar información.
Entre las medidas de protección destacan evitar clics impulsivos, consultar directamente las aplicaciones oficiales, utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada cuenta, proteger datos sensibles como códigos OTP y PIN, y desconfiar de los números telefónicos. Además de adoptar buenos hábitos, mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones permite contar con parches de seguridad frente a posibles vulnerabilidades. Activar la autenticación multifactor también añade una segunda barrera de protección.
El documento destaca además la plataforma Samsung Knox, presente en dispositivos como la nueva serie Galaxy Z Fold8, que incorpora herramientas como Knox Vault, KEEP y Knox Matrix Trust Chain para reforzar la protección de información