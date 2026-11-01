Síndrome de Cotard: Creer que Estás Muerto

La mente humana puede llegar a alterar de manera profunda la percepción del propio cuerpo y de la existencia. Un ejemplo extremo es el síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación o, popularmente, "síndrome del muerto viviente". Se trata de una condición poco frecuente que puede aparecer asociada con otros trastornos psiquiátricos o enfermedades neurológicas.
Las personas que presentan este síndrome pueden afirmar que están muertas, que su cuerpo está vacío, que no tienen sangre u órganos o incluso que han dejado de existir. Estas ideas no corresponden a una metáfora ni a una simple expresión de tristeza: son creencias delirantes que pueden mantenerse pese a las evidencias que las contradicen.
El trastorno fue descrito por el médico francés Jules Cotard a finales del siglo XIX. Sus primeras observaciones estaban relacionadas con pacientes que presentaban cuadros graves de melancolía y delirios vinculados con su propio cuerpo. Cabe destacar que, actualmente, el síndrome de Cotard no suele considerarse una enfermedad independiente.
Los especialistas lo identifican como un conjunto de síntomas que puede aparecer en personas con depresión grave, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, demencia u otras enfermedades neurológicas. Una revisión científica que analizó 69 casos encontró que la depresión mayor era uno de los diagnósticos de base más frecuentes.
Más del Síndrome de Cotard
Sin embargo, los investigadores también identificaron diferentes combinaciones de síntomas, lo que demuestra que no existe una única forma de presentar este síndrome. Entre las manifestaciones más llamativas están la sensación de estar muerto, la negación de la existencia propia y la creencia de haber perdido órganos o partes del cuerpo.
Algunas personas también pueden experimentar alucinaciones, ansiedad, aislamiento, silencio prolongado y una profunda pérdida de interés por su entorno.
Una de las consecuencias más peligrosas ocurre cuando el paciente considera que, al estar muerto, ya no necesita comer, beber, recibir medicamentos o cuidar su higiene. En determinados casos también puede existir riesgo de autolesiones o suicidio. Los especialistas pueden utilizar antidepresivos, antipsicóticos y psicoterapia, mientras que en casos graves, especialmente cuando existe depresión psicótica o riesgo para la vida del paciente, también puede considerarse la terapia electroconvulsiva.