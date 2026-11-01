 Síndrome de Cotard: Creer que Estás Muerto
Tendencias

Síndrome de Cotard: el extraño trastorno que hace creer a una persona que está muerta

El síndrome de Cotard es un raro trastorno neuropsiquiátrico en el que una persona puede estar convencida de que murió.

Compartir:
Síndrome de Cotard, Síndrome de Cotard
Síndrome de Cotard / FOTO: Síndrome de Cotard
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La mente humana puede llegar a alterar de manera profunda la percepción del propio cuerpo y de la existencia. Un ejemplo extremo es el síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación o, popularmente, "síndrome del muerto viviente".  Se trata de una condición poco frecuente que puede aparecer asociada con otros trastornos psiquiátricos o enfermedades neurológicas.

Las personas que presentan este síndrome pueden afirmar que están muertas, que su cuerpo está vacío, que no tienen sangre u órganos o incluso que han dejado de existir.  Estas ideas no corresponden a una metáfora ni a una simple expresión de tristeza: son creencias delirantes que pueden mantenerse pese a las evidencias que las contradicen.

El trastorno fue descrito por el médico francés Jules Cotard a finales del siglo XIX. Sus primeras observaciones estaban relacionadas con pacientes que presentaban cuadros graves de melancolía y delirios vinculados con su propio cuerpo. Cabe destacar que, actualmente, el síndrome de Cotard no suele considerarse una enfermedad independiente.

Los especialistas lo identifican como un conjunto de síntomas que puede aparecer en personas con depresión grave, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, demencia u otras enfermedades neurológicas. Una revisión científica que analizó 69 casos encontró que la depresión mayor era uno de los diagnósticos de base más frecuentes.

Más del Síndrome de Cotard

Sin embargo, los investigadores también identificaron diferentes combinaciones de síntomas, lo que demuestra que no existe una única forma de presentar este síndrome. Entre las manifestaciones más llamativas están la sensación de estar muerto, la negación de la existencia propia y la creencia de haber perdido órganos o partes del cuerpo.

Algunas personas también pueden experimentar alucinaciones, ansiedad, aislamiento, silencio prolongado y una profunda pérdida de interés por su entorno.

¿Qué hay detrás de esto? Países como Japón y Reino unido piden almacenar agua y comida para sobrevivir

Reino Unido, Japón, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Noruega reforzaron sus recomendaciones para que la población tenga alimentos, agua y productos básicos en casa.

Una de las consecuencias más peligrosas ocurre cuando el paciente considera que, al estar muerto, ya no necesita comer, beber, recibir medicamentos o cuidar su higiene. En determinados casos también puede existir riesgo de autolesiones o suicidio. Los especialistas pueden utilizar antidepresivos, antipsicóticos y psicoterapia, mientras que en casos graves, especialmente cuando existe depresión psicótica o riesgo para la vida del paciente, también puede considerarse la terapia electroconvulsiva.

En Portada

Cierran el Anillo Periférico por última etapa de la Vuelta a Guatemala t
Nacionales

Cierran el Anillo Periférico por última etapa de la Vuelta a Guatemala

08:01 AM, Nov 01
Ataque armado deja un fallecido en parqueo de la zona 4t
Nacionales

Ataque armado deja un fallecido en parqueo de la zona 4

07:26 AM, Nov 01
Tres menores resultan gravemente heridos tras ser atropellados durante Halloween en Estados Unidost
Internacionales

Tres menores resultan gravemente heridos tras ser atropellados durante Halloween en Estados Unidos

07:55 AM, Nov 01
Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santandert
Deportes

Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santander

11:17 AM, Nov 01
¡EUGenio, campeón de la Vuelta a Guatemala 2026!t
Deportes

¡EUGenio, campeón de la Vuelta a Guatemala 2026!

10:10 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCViolenciaReal MadridLiga Nacional#LaLigaJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar