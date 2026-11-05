 Motorista muere en accidente en ruta al Pacífico
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Motorista muere en accidente en ruta al Pacífico

El hecho ocurrió en el kilómetro 39.5.

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Área donde ocurrió el accidente en Km. 39 al Pacífico., Bomberos Voluntarios
Área donde ocurrió el accidente en Km. 39 al Pacífico. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un motorista perdió la vida como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, 5 de noviembre, en el kilómetro 39.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Palín, Escuintla. De acuerdo con la información preliminar, el conductor colisionó con un camión cargado con madera.

Los Bomberos Voluntarios informaron que trasladaron unidades de emergencia de la 60ª compañía hacia el referido sector, pues recibieron reportes acerca de un percance en el que al menos una persona había resultado afectada.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron al conductor en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. Presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo como consecuencia del fuerte percance. A algunos metros se encontraba la motocicleta en la que viajaba al momento de los hechos.

"El paciente fue evaluado por los socorristas, quienes confirmaron que carecía de signos vitales por politraumatismo, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

La persona fallecida no pudo ser identificada, solo se estableció que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años que viste chumpa y playera negras y pantalón beige.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde ocurrió el percance vial para darle seguimiento al caso, resguardar el área y gestionar el retiro del cuerpo de la víctima.

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