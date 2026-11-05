 Tras amenazas, Poder Ciudadano retira propuesta de reforma constitucional
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Tras amenazas, Poder Ciudadano retira propuesta de reforma constitucional

El representante de la asociación civil, Edgar Ortiz, notificó formalmente al Congreso sobre el retiro de la propuesta que contaba con más de 16 mil firmas de respaldo.

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Integrantes de Poder Ciudadano explican motivo de retiro de propuesta de reformas al sector justicia que habían presentado al Congreso., Dayana Rashón/EU
Integrantes de Poder Ciudadano explican motivo de retiro de propuesta de reformas al sector justicia que habían presentado al Congreso. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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La organización Poder Ciudadano solicitó este jueves, 5 de noviembre, al Congreso de la República el retiro de su propuesta de reforma constitucional al sector justicia, la cual contaba con el respaldo de más de 16 mil firmas de guatemaltecos que habían sido recabadas en distintas jornadas.

Según detalló el abogado Edgar Ortíz, de la referida agrupación, la decisión se tomó debido a las amenazas, intimidaciones y seguimientos que durante las últimas semanas han sufrido él, su esposa y voluntarios de la organización durante la socialización de la propuesta.

El profesional informó sobre el retiro de la propuesta desde la organización, pero en su lugar trasladará la misma a un grupo de diputados para que puedan impulsarla como una iniciativa de ley.

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