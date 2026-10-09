Iniciativa para Reformar Ley de Comisiones de Postulación

Diputados oficialistas presentaron este viernes, 9 de octubre, una iniciativa para reformar la Ley de Comisiones de Postulación, enfocada en aplicar cambios a la tabla de gradación, mecanismos de transparencia, resolución de objeciones y participación de universidades en estos procesos de selección.
En conferencia de prensa, los parlamentarios brindaron detalles sobre la propuesta e indicaron que buscan ser congruentes con principios de transparencia y continuar con la lucha contra la corrupción, que calificaron como pilares fundamentales que, según sus palabras, ha promovido la bancada Semilla.
"Buscamos dar una institucionalidad más fuerte, una gobernanza real y, sobre todo, estas reformas están orientadas a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Una institución que es conducida por profesionales idóneos, honorables, honrados, éticos y con capacidad es una institución que sirve al pueblo", dijo la parlamentaria Mirna Godoy.
Agregó que las comisiones tienen una responsabilidad fundamental en la democracia, pues participan en procesos que muy importantes.
En ese sentido, indicó que la aprobación de estas reformas contribuiría a seleccionar de una mejor forma a las personas que integran las postuladoras, lo cual fortalecerá la elección que se realice de los funcionarios de Estado, principalmente para la administración del sistema de justicia.
Procesos de postulación, ¿qué podría cambiarse?
En una entrevista en agosto pasado, el padre Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar y entonces presidente de la postuladora para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030, se refirió a la necesidad de revisar el actual modelo de comisiones de postulación.
Indicó que sería necesario recuperar elementos objetivos y retomar propuestas anteriores, como la creación de una comisión mixta con el Congreso y el fortalecimiento de la meritocracia en la selección de funcionarios. Subrayó que los nombramientos deben basarse en méritos profesionales y académicos, y no en intereses políticos.
El padre Cortés también abordó la proliferación de universidades en el país, un fenómeno que, según él, ha politizado la academia al permitir que nuevas instituciones, algunas sin egresados, busquen solo una silla y un voto en las comisiones. Esto, a su juicio, devalúa el papel de la educación superior y afecta negativamente la legitimidad de los procesos de postulación.
Por último, el rector remarcó que la responsabilidad moral no recae solo en la academia, sino que también involucra a otros sectores clave, como el sistema de justicia. Para Cortés, la universidad debe velar por la excelencia educativa y la formación de ciudadanos comprometidos con la construcción de un estado más sólido, democrático y próspero para toda la sociedad.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7