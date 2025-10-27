Diputados oficialistas denuncian al juez Fredy Orellana

Diputados oficialistas informaron este lunes 27 de octubre que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, por las decisiones que ha tomado con respecto a temas electorales.
De acuerdo con el diputado José Carlos Sanabria, la denuncia se dio por considerar que el togado ha emitido resoluciones que "buscan instigar a un rompimiento constitucional". En ese sentido, se le señala de diferentes delitos, incluidos abuso de autoridad y sedición.