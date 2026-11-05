 Recapturan a Horst Walter Overdick Mejía, alias “El Tigre”
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Recapturan a Horst Walter Overdick Mejía, alias “El Tigre”

En 2012 Horst Walter Overdick Mejía, fue detenido en Sacatepéquez, con fines de extradición a los Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico.

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Alias "El Tigre" fue detenido por narcotráfico y asociaciones delictivas., Foto PNC
Alias "El Tigre" fue detenido por narcotráfico y asociaciones delictivas. / FOTO: Foto PNC
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El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil logró la aprehensión de Horst Walter Overdick Mejía, alias "El Tigre",  en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz.

Overdick Mejía es sindicado de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como de asociaciones delictivas.

De acuerdo con la investigación, Overdick Mejía lidera una organización criminal denominada "Los Tigres" dedicada a coordinar el traslado y la comercialización de sustancias ilícitas en los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz.

Como parte de las diligencias investigativas, también se ha logrado identificar a otros integrantes de esta estructura criminal, entre ellos, dos hombres que fueron aprehendidos previamente por el delito de asociaciones delictivas.

Según los registros policiales, alias "El Tigre" registra antecedentes de capturas en 2000, 2002 y 2012. La más reciente ocurrió el 3 de abril de ese año 2012 en un sector de Sacatepéquez, cuando fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos, país que lo reclamaba por delitos relacionados con el narcotráfico.

Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Fraijanes I, luego de que el Tribunal Tercero de Sentencia le notificara la solicitud de extradición.

Según investigaciones este individuo, habría mantenido vínculos con el grupo armado y de narcotráfico mexicano Los Zetas.

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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