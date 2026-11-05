Trasladan a siete tigres del Circo Rey Gitano a zona 13

Las autoridades trasladaron este jueves 5 de noviembre, a siete tigres del Circo Rey Gitano, hacia la zona 13, de la Ciudad de Guatemala para iniciar una nueva vida lejos del cautiverio, con lo que se cierra un proceso de más de ocho años desde la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohibió el uso de animales silvestres en espectáculos circenses, informó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
Los siete tigres de Bengala (Panthera tigris) que permanecían a cargo del Circo Rey Gitano, en San José Pinula, Guatemala, en cumplimiento de un acuerdo judicial alcanzado en 2025.
Los ejemplares fueron llevados a un albergue temporal en la zona 13 de Guatemala, donde recibirán atención veterinaria especializada, alimentación adecuada y espacios diseñados para sus necesidades.
El operativo contó con el apoyo de Animal Defenders International (ADI) así como la coordinación de la Unidad de Bienestar Animal-MAGA y el acompañamiento del CONAP.
Se trata de cuatro hembras y tres machos: cinco adultos de entre 10 y 20 años y una pareja de hermanos de aproximadamente dos años y medio, nacidos en el circo, detalló el Conap.
La Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017, otorgó a los circos un año para entregar sus animales a santuarios o centros de rescate autorizados por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
En 2018 y 2019, otros circos entregaron 20 felinos, que hoy viven en santuarios de Estados Unidos y Sudáfrica. El Circo Rey Gitano no realizó la entrega en ese plazo, lo que dio lugar a un proceso judicial, indicó el Conap.
El 17 de marzo de 2025, ante el Juzgado de Paz de San Juan Sacatepéquez, la Procuraduría General de la Nación, la UBA, el CONAP y el representante del Circo, llegaron al siguiente acuerdo: El circo tenía 18 meses para habilitar un santuario sin fines de lucro para los tigres; y en caso de incumplir en dicho plazo, debía entregarlos a la UBA, quien coordinaría su traslado en un plazo de seis meses con colaboración del CONAP para establecer las guías de transporte. (El plazo venció el 17 de septiembre de 2026) sin que se habilitara el santuario; asimismo el representante del Circo, con fecha 8 de mayo presentó memorial al juzgado en el cual indica que entregará los felinos de forma voluntaria por lo que se procedió a la entrega voluntaria y al traslado de los mismos, indicó el Conap.
El traslado de los siete tigres del Circo Rey Gitano cierra un proceso de más de ocho años desde la entrada en vigor de la Ley de Protección y Bienestar Animal (DECRETO NÚMERO 5-2017), que prohibió el uso de animales silvestres en espectáculos circenses.
El CONAP y la UBA-MAGA reiteraron que la tenencia de fauna silvestre está sujeta a registro y autorización, y que su uso en espectáculos circenses está prohibido.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*