 Guatemala: Mayor tiempo de traslado laboral en Centroamérica
Nacionales

Guatemala enfrenta el mayor tiempo de traslado laboral de la región, según estudio

El país se posiciona en primer lugar en acumulación de desplazamiento de ida y regreso del trabajo, con un tiempo estimado de hasta 3 horas con 10 minutos, según un estudio de FECAMCO.

Compartir:
transito capital2,
transito capital2 / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO) presentó este jueves, 5 de noviembre, los resultados del estudio técnico denominado "Impacto del Tráfico y la Movilidad Urbana en la Productividad, el Talento Técnico y la Competitividad Regional en Centroamérica".

Según la información brindada durante una actividad en la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la investigación analizó cómo los desafíos de la movilidad urbana se relacionan con la productividad empresarial, los costos logísticos, el bienestar de los colaboradores y las oportunidades de acceso al talento técnico.

El estudio comprendió cinco ciudades centroamericanas: San Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Ciudad de Guatemala. Asimismo, incorporó datos obtenidos mediante encuestas a empresarios, colaboradores y estudiantes, complementadas con grupos focales.

Patrón regional detectado sobre la movilidad

La FECAMCO señalo que los resultados evidencian que la congestión vehicular, las limitaciones del transporte colectivo y la incertidumbre en los tiempos de desplazamiento constituyen desafíos compartidos por las ciudades analizadas, aunque sus manifestaciones y efectos varían según las condiciones de cada territorio.

El informe, señalo un patrón regional con diferencias territoriales, entre las cuales se citaron las siguientes:

  • Ciudad de Guatemala: Recorridos prolongados, múltiples conexiones y dificultades para prever los tiempos de llegada.
  • San Salvador: Disponibilidad limitada de transporte en horarios nocturnos y dificultades de movilidad para trabajadores con turnos extendidos.
  • Tegucigalpa: Inseguridad en el transporte colectivo y cuellos de botella que restringen las alternativas de movilidad.
  • San José: Congestión en los corredores metropolitanos y extensión de las horas de mayor tráfico.
  • Ciudad de Panamá: Obras viales y cuellos de botella que dificultan la circulación y programación de operaciones logísticas.
Foto embed
La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano presentó un estudio sobre movilidad laboral en la región. - FECAMCO

Más de tres horas para desplazarse a lugares de trabajo de ida y vuelta

Los desplazamientos laborales representan una importante carga de tiempo, con diferencias territoriales. El 60% acumulan tres horas o más de desplazamiento diario de ida y regreso del trabajo.

El estudio determinó los siguientes tiempos estimados de traslado para desplazamientos que superan los 10 kilómetros:

  • Ciudad de Guatemala: 3 horas con 10 minutos.
  • Ciudad de Panamá: 2 horas con 20 minutos.
  • San Salvador: 2 horas con 10 minutos.

Para desplazamientos menores a los 10 kilómetros:

  • San José: 2 horas con 10 minutos.
  • Tegucigalpa: 1 hora con 40 minutos.

En materia económica, ocho de cada diez empresarios identificaron costos adicionales asociados con los problemas de movilidad, mientras que una proporción similar consideró que estas condiciones generan pérdidas económicas o reducen la rentabilidad de sus negocios.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Tras amenazas, Poder Ciudadano retira propuesta de reforma constitucionalt
Nacionales

Tras amenazas, Poder Ciudadano retira propuesta de reforma constitucional

11:40 AM, Nov 05
Caso Asalto al MSPAS: Anulan sentencia contra exdiputadost
Nacionales

Caso Asalto al MSPAS: Anulan sentencia contra exdiputados

01:05 PM, Nov 05
El cambio climático no espera: del compromiso a la acción colectivat
Nacionales

El cambio climático no espera: del compromiso a la acción colectiva

02:14 PM, Nov 05
El líder Antigua busca asegurar su boleto a la fase final del Apertura 2026t
Deportes

El líder Antigua busca asegurar su boleto a la fase final del Apertura 2026

04:57 PM, Nov 05
David Illescas es sancionado con un año de toda actividad deportivat
Deportes

David Illescas es sancionado con un año de toda actividad deportiva

03:12 PM, Nov 05

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaReal MadridEstados UnidosPNC65VueltaJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar