Guatemala: Mayor tiempo de traslado laboral en Centroamérica

La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO) presentó este jueves, 5 de noviembre, los resultados del estudio técnico denominado "Impacto del Tráfico y la Movilidad Urbana en la Productividad, el Talento Técnico y la Competitividad Regional en Centroamérica".
Según la información brindada durante una actividad en la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la investigación analizó cómo los desafíos de la movilidad urbana se relacionan con la productividad empresarial, los costos logísticos, el bienestar de los colaboradores y las oportunidades de acceso al talento técnico.
El estudio comprendió cinco ciudades centroamericanas: San Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Ciudad de Guatemala. Asimismo, incorporó datos obtenidos mediante encuestas a empresarios, colaboradores y estudiantes, complementadas con grupos focales.
Patrón regional detectado sobre la movilidad
La FECAMCO señalo que los resultados evidencian que la congestión vehicular, las limitaciones del transporte colectivo y la incertidumbre en los tiempos de desplazamiento constituyen desafíos compartidos por las ciudades analizadas, aunque sus manifestaciones y efectos varían según las condiciones de cada territorio.
El informe, señalo un patrón regional con diferencias territoriales, entre las cuales se citaron las siguientes:
- Ciudad de Guatemala: Recorridos prolongados, múltiples conexiones y dificultades para prever los tiempos de llegada.
- San Salvador: Disponibilidad limitada de transporte en horarios nocturnos y dificultades de movilidad para trabajadores con turnos extendidos.
- Tegucigalpa: Inseguridad en el transporte colectivo y cuellos de botella que restringen las alternativas de movilidad.
- San José: Congestión en los corredores metropolitanos y extensión de las horas de mayor tráfico.
- Ciudad de Panamá: Obras viales y cuellos de botella que dificultan la circulación y programación de operaciones logísticas.
Más de tres horas para desplazarse a lugares de trabajo de ida y vuelta
Los desplazamientos laborales representan una importante carga de tiempo, con diferencias territoriales. El 60% acumulan tres horas o más de desplazamiento diario de ida y regreso del trabajo.
El estudio determinó los siguientes tiempos estimados de traslado para desplazamientos que superan los 10 kilómetros:
- Ciudad de Guatemala: 3 horas con 10 minutos.
- Ciudad de Panamá: 2 horas con 20 minutos.
- San Salvador: 2 horas con 10 minutos.
Para desplazamientos menores a los 10 kilómetros:
- San José: 2 horas con 10 minutos.
- Tegucigalpa: 1 hora con 40 minutos.
En materia económica, ocho de cada diez empresarios identificaron costos adicionales asociados con los problemas de movilidad, mientras que una proporción similar consideró que estas condiciones generan pérdidas económicas o reducen la rentabilidad de sus negocios.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7