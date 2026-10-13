 Tigre Altai: Razones del ataque mortal en Inglaterra
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Cuidador revela qué habría llevado al tigre Altai a atacar mortalmente a un hombre en Inglaterra

Esta es la teoría sobre el ataque mortal de un tigre contra un hombre en Inglaterra.

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Cuidador revela qué habría provocado el ataque mortal de un tigre contra un hombre en un zoológico., Redes sociales.
Cuidador revela qué habría provocado el ataque mortal de un tigre contra un hombre en un zoológico. / FOTO: Redes sociales.
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Reece Oliver, uno de los cuidadores del Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, en Inglaterra, compartió una teoría sobre el comportamiento del tigre siberiano Altai durante el ataque que acabó con la vida de un hombre que ingresó a su recinto.

Según la información disponible, la víctima, un joven de unos 20 años, habría pedido a una pareja que le tomara fotografías con el felino al fondo. Sin embargo, decidió saltar la barrera de seguridad para entrar al hábitat del animal. Testigos señalaron que una persona intentó impedir que cruzara el muro, pero no logró detenerlo.

Así se comportó el hombre antes de saltar al recinto del tigre en Inglaterra

Mujer que tomó la última fotografía del hombre atacado por un tigre revela cómo fueron sus últimos momentos.

¿Por qué el tigre atacó al hombre?

Oliver explicó que los grandes felinos en cautiverio suelen estar acostumbrados a la presencia de objetos específicos dentro de sus recintos, como juguetes y alimentos utilizados para estimular su comportamiento.

Por ello, el cuidador considera que Altai pudo haber confundido al hombre con uno de esos elementos.

Normalmente, lo único que se introduce en ese recinto son juguetes o comida para enriquecer su entorno, así que creo que probablemente solo estaba jugando", explicó Oliver, citado por Sky News.

El experto agregó que el tigre habría actuado guiado por su instinto depredador, al intentar identificar qué había ingresado en su territorio. No obstante, la interacción terminó en un ataque mortal. De acuerdo con testigos, el animal sujetó a la víctima por el cuello y la arrastró.

Oliver enfatizó que los instintos de un depredador salvaje no pueden eliminarse mediante la domesticación y advirtió que ingresar al hábitat de estos animales implica exponerse a un entorno donde prevalecen sus comportamientos naturales.

La explicación del cuidador constituye una teoría sobre lo ocurrido y no confirma de manera definitiva qué motivó el comportamiento del tigre.

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