Capturan a presuntos distribuidores de droga en Villa Canales

Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 6 de noviembre, a cinco presuntos distribuidores de droga y decomisaron sustancias ilícitas durante un operativo realizado en coordinación con el Ministerio Público (MP) en el municipio de Villa Canales, Guatemala, y otros sectores.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), se llevaron a cabo 10 diligencias de allanamiento en seguimiento de investigaciones por narcomenudeo. Las acciones estuvieron a cargo de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y fiscales.
Como resultado, las autoridades decomisaron 241 piedras de presunto crack, 44 envoltorios conocidos como "colmillos" con cocaína, 57 bolsas con marihuana, dos teléfonos celulares y 3 mil 060 quetzales en efectivo.
"Las capturas y los indicios incautados forman parte de los operativos implementados para combatir la distribución y comercialización de drogas en distintos sectores del territorio nacional", destacó la PNC.