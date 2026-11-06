 Capturan a presuntos distribuidores de droga en Villa Canales
Nacionales

Capturan a presuntos distribuidores de droga en Villa Canales

Las autoridades realizaron más de 10 allanamientos.

Compartir:
., PNC
. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 6 de noviembre, a cinco presuntos distribuidores de droga y decomisaron sustancias ilícitas durante un operativo realizado en coordinación con el Ministerio Público (MP) en el municipio de Villa Canales, Guatemala, y otros sectores.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), se llevaron a cabo 10 diligencias de allanamiento en seguimiento de investigaciones por narcomenudeo. Las acciones estuvieron a cargo de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y fiscales.

Como resultado, las autoridades decomisaron 241 piedras de presunto crack, 44 envoltorios conocidos como "colmillos" con cocaína, 57 bolsas con marihuana, dos teléfonos celulares y 3 mil 060 quetzales en efectivo.

"Las capturas y los indicios incautados forman parte de los operativos implementados para combatir la distribución y comercialización de drogas en distintos sectores del territorio nacional", destacó la PNC.

En Portada

Rescatan a madre e hijo que cayeron a barranco tras accidente de motocicletat
Nacionales

Rescatan a madre e hijo que cayeron a barranco tras accidente de motocicleta

07:06 AM, Nov 06
Tres heridos por ataques armados en la capitalt
Nacionales

Tres heridos por ataques armados en la capital

06:32 AM, Nov 06
Cristiano o Messi: ¿Qué despedida impactó más en Instagram?t
Deportes

Cristiano o Messi: ¿Qué despedida impactó más en Instagram?

12:14 AM, Nov 06
VIDEO: Presunto motoladrón llora y suplica a policías tras ser capturado en Villa Nuevat
Viral

VIDEO: Presunto motoladrón llora y suplica a policías tras ser capturado en Villa Nueva

08:01 AM, Nov 06
Crisis en Paraguay: Santiago Peña pide 72 horas para preparar su defensa en juicio políticot
Internacionales

Crisis en Paraguay: Santiago Peña pide 72 horas para preparar su defensa en juicio político

07:08 AM, Nov 06

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaReal Madrid65VueltaEstados UnidosPNCJusticiaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar