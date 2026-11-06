 Nuevo partido en Guatemala para las elecciones de 2027
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Guatemala avala un nuevo partido de cara a las elecciones de 2027

La agrupación Dignidad informó que fue notificada por el TSE sobre su validez jurídica para competir en los próximos comicios.

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Partido Dignidad se suma a oferta política para elecciones de 2027., Omar Solís/Emisoras Unidas
Partido Dignidad se suma a oferta política para elecciones de 2027. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Las autoridades electorales de Guatemala avalaron la inscripción de una nueva fuerza política con miras a las elecciones generales de 2027, lo que supone el retorno institucional de los movimientos sociales y de bases campesinas tras quedarse sin representación parlamentaria en los comicios de 2023.

La agrupación Dignidad, articulada en torno a organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas, informó este viernes en rueda de prensa que fue notificada por el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco sobre su validez jurídica para competir en los próximos comicios.

En las elecciones de 2023 la anterior plataforma de estas organizaciones, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), fue cancelado por no alcanzar la cuota mínima de votos ni obtener escaños parlamentarios.

"El Tribunal Supremo Electoral nos ha notificado mediante resolución que ordena nuestra inscripción como partido político Dignidad (...) Somos una organización política popular, comunitaria y revolucionaria. Revolucionaria porque cuestionamos las estructuras que reproducen la explotación, el racismo y la exclusión", declaró el secretario general provisional, Gabriel Romero.

Por su parte, el secretario adjunto de la agrupación, Cristian Sánchez, enfatizó que la propuesta busca refundar el Estado a través de un proceso constituyente.

"Nuestra propuesta de un Estado popular y plurinacional expresa esa convicción. Desde ese pensamiento nuestros estatutos plantean una asamblea constituyente popular y plurinacional para fundar un nuevo Estado", afirmó Sánchez.

Oferta política para 2027

Con esta inscripción, Guatemala suma 28 partidos políticos autorizados para competir en las elecciones de 2027, mientras que otros 17 comités en formación deberán concluir su trámite de aprobación antes del 22 de enero próximo, fecha prevista para la convocatoria oficial a los comicios.

El país prevé celebrar sus elecciones generales el 27 de junio de 2027 para renovar la Presidencia, 160 diputaciones al Congreso, 20 escaños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 alcaldías, reservando el 22 de agosto para una eventual segunda vuelta presidencial de ser necesaria.

Anuncian inscripción del partido político Dignidad | Omar Solís/Emisoras Unidas

Anuncian inscripción del partido político Dignidad / Omar Solís/Emisoras Unidas

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Anuncian inscripción del partido político Dignidad / Omar Solís/Emisoras Unidas

Anuncian inscripción del partido político Dignidad | Omar Solís/Emisoras Unidas

Anuncian inscripción del partido político Dignidad / Omar Solís/Emisoras Unidas

* Con información de la agencia de noticias EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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