 Bomberos rescatan a tres hombres atrapados en un cisterna aéreo
Nacionales

Bomberos rescatan a tres hombres atrapados en un cisterna aéreo

Los tres obreros se encontraban trabajando en el interior del cisterna aéreo.

Compartir:
Bomberos auxiliaron a tres obreros., Captura de pantalla
Bomberos auxiliaron a tres obreros. / FOTO: Captura de pantalla
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Bomberos Voluntarios rescataron la tarde de este domingo 8 de noviembre, a tres trabajadores que se quedaron atrapados en el interior de un cisterna aéreo en la Finca Casa de Piedra, en El Jocotillo, Villa Canales

Bomberos fueron alertados a través de varias llamadas, debido a que en el cisterna aéreo se encontraban los tres hombres que se encontraban pintando en el interior, al llegar al lugar los bomberos trabajaron para realizar el rescate de los obreros, quienes sufrieron intoxicación por la acumulación de gases. 

Los tres hombres recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial privado. 

Bomberos Voluntarios  fueron alertados que en el kilómetro 106 de la ruta Interamericana de Chupol, Chichicastenango, Quiché, se registro un accidente de motocicleta.

Al llegar al lugar, bomberos evaluaron a un joven de aproximadamente 15 años de edad, quien presentaba lesiones y diversos traumas. Luego de ser estabilizado, lo trasladaron al Hospital Nacional de Sololá.

Ataques en zonas 7 y 12 dejan dos muertos

Los ataques se registraron en La Reformita y asentamiento El Esfuerzo.

Con información de Samantha Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

El Barcelona remonta en el Metropolitano y refuerza su lideratot
Deportes

El Barcelona remonta en el Metropolitano y refuerza su liderato

03:56 PM, Nov 08
Diputado Julio Portillo será inhumado este domingo en Río Hondo, Zacapat
Nacionales

Diputado Julio Portillo será inhumado este domingo en Río Hondo, Zacapa

11:59 AM, Nov 08
Aumenta el precio del gas propano t
Nacionales

Aumenta el precio del gas propano

10:09 AM, Nov 08
Filtran video del inicio del tiroteo masivo en Cracovia que dejó seis muertost
Internacionales

Filtran video del inicio del tiroteo masivo en Cracovia que dejó seis muertos

12:38 PM, Nov 08
Fue parte de Pequeños traviesos, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económicat
Farándula

Fue parte de 'Pequeños traviesos', hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica

11:16 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLigaSeguridad65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar