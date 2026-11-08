Bomberos rescatan a tres hombres atrapados en un cisterna aéreo

Bomberos Voluntarios rescataron la tarde de este domingo 8 de noviembre, a tres trabajadores que se quedaron atrapados en el interior de un cisterna aéreo en la Finca Casa de Piedra, en El Jocotillo, Villa Canales.
Bomberos fueron alertados a través de varias llamadas, debido a que en el cisterna aéreo se encontraban los tres hombres que se encontraban pintando en el interior, al llegar al lugar los bomberos trabajaron para realizar el rescate de los obreros, quienes sufrieron intoxicación por la acumulación de gases.
Los tres hombres recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial privado.
Bomberos Voluntarios fueron alertados que en el kilómetro 106 de la ruta Interamericana de Chupol, Chichicastenango, Quiché, se registro un accidente de motocicleta.
Al llegar al lugar, bomberos evaluaron a un joven de aproximadamente 15 años de edad, quien presentaba lesiones y diversos traumas. Luego de ser estabilizado, lo trasladaron al Hospital Nacional de Sololá.
Con información de Samantha Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*