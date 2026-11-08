Ataques en zonas 7 y 12 dejan dos muertos

Bomberos reportaron dos ataques armados este domingo 8 de noviembre, en distintos hechos armados ocurridos en las zonas 7 y 12 de la Ciudad de Guatemala.
Varias llamadas de vecinos reportaron a bomberos varias detonaciones de arma de fuego en la 13 avenida y 4ta. calle de La Reformita, zona 12, al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre tendido en la vía pública.
Tras ser evaluado, los bomberos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas provocadas con arma de fuego.
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En el ingreso al asentamiento El Esfuerzo, zona 7, Bomberos Voluntarios localizaron a un hombre de 30 años aproximadamente, quien presentaba heridas de arma de fuego.
Al ser evaluado se estableció que ya había fallecido a consecuencia de las múltiples heridas de arma de fuego.
Bomberos fueron alertados sobre un cuerpo entre bolsas plásticas frente a una iglesia, al llegar al lugar, bomberos en presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que se trataba de un cuerpo humano.
La mañana de este domingo, Bomberos Voluntarios localizaron el cuerpo de una persona en bolsas plásticas en la 6ta. avenida, entre 9na. y 10ma. calle de la zona 19 capitalina.