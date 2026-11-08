 PNC desarticula estructura criminal “Los Infieles”
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PNC desarticula estructura criminal “Los Infieles”

El Comando Antisecuestros capturó a miembros de la estructura criminal en seguimiento al secuestro y asesinato de un hombre ocurrido en agosto pasado.

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La Policía capturó a seis miembros de la estructura criminal “Los Infieles”. , Foto PNC
La Policía capturó a seis miembros de la estructura criminal “Los Infieles”. / FOTO: Foto PNC
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En seguimiento a la investigación por el secuestro y asesinato de un hombre de 59 años, ocurrido el 9 de agosto de 2026, en la ruta de Escuintla hacia Taxisco, Santa Rosa, investigadores del Comando Antisecuestros, capturaron a seis miembros de la estructura criminal "Los Infieles", informó la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo, 8 de noviembre.

Las Fuerzas de Seguridad desarrollaron cinco allanamientos en inmuebles ubicados en Santa Rosa y Escuintla, que permitieron la captura de seis personas.

Cinco de los detenidos son señalados de integrar la estructura denominada "Los Infieles" y cuentan con órdenes de captura por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asesinato. Se trata de: Gilberto "N", de 51 años; Juana "N", de 43 años; Yasmín "N", de 36 años, alias "La Colocha"; Walter "N", de 23 años y Pedro "N", de 32 años alias "El Cucky", presunto líder de la estructura criminal.

La sexta persona capturada es Luis "N", de 37 años, alias "El Greñas", quien no estaría vinculado a esta estructura, pero fue localizado en uno de los inmuebles allanados y, al verificar sus datos, se estableció que tenía una orden de captura por negación de asistencia económica.

Durante los allanamientos se incautaron nueve celulares y tres armas de fuego, dos rifles y una escopeta 12. Uno de los rifles presenta el número de registro borrado o esmerilado. También se localizaron municiones de distintos calibres.

De acuerdo con las investigaciones, el secuestro habría sido planificado luego de que la víctima descubriera una relación sentimental entre su pareja y uno de los presuntos integrantes de la estructura.

Según esta hipótesis, los involucrados habrían dado muerte al hombre y simulado su secuestro para exigir Q150 mil a cambio de su supuesta liberación, cuando la víctima ya estaba fallecida. De esta circunstancia habría surgido el nombre con el que se identificaba la estructura: "Los Infieles".

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