Reforma de delito para implicados en secuestro

El Juzgado de Mayor Riesgo "B", a cargo del juez Eduardo Orozco, llevó a cabo este viernes 6 de noviembre la audiencia de reforma de delito en contra de tres personas señaladas de participar en el secuestro de un hombre. Un cuarto implicado no compareció, a pesar de estar citado.
Los procesados son: Johao Carlos Martínez Nolasco, de 31 años, presunto cabecilla y líder de la estructura criminal; Williams René Lucero González, de 28, acusado de ser el segundo al mando; y Jeferson Alexander Rodríguez Zapata, de 30. El ausente es Rubén Jesús García León, de 30.
Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) le solicitó al juez que se les modificara el delito a quienes se encontraban en la sala de audiencias. De esta manera, pasarían a enfrentar a la justicia por plagio y secuestro y ya no por detenciones ilegales, de lo que se les había señalado inicialmente.
El togado analizó los argumentos de la Fiscalía y resolvió otorgar lo solicitado por el ente investigador. Asimismo, ordenó que los procesados quedaran bajo prisión preventiva durante el tiempo que duren las pesquisas del caso, para lo cual fijó un plazo de tres meses al MP.
La audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 17 de febrero de 2027, a las 09:00 horas.
El caso
Los señalados en este caso fueron detenidos durante allanamientos en los departamentos de Izabal y Baja Verapaz por presuntamente estar implicados en el secuestro de un hombre de 50 años, identificado como "Don Orlando".
La investigación de la fiscalía detalla que, en julio de 2024, un grupo de individuos con gorros pasamontañas irrumpió en la vivienda de la víctima y la secuestró para trasladarla a Río Dulce, Izabal, en donde permaneció cautiva durante seis días.
"Don Orlando" permaneció ese período aislado en una finca dedicada a la venta de cerdo y una discoteca propiedad del presunto cabecilla, Martínez Nolasco.
Uno de los sindicados era elemento activo de la Policía Nacional Civil y, según el Ministerio Público, habría proporcionado información para evitar patrullajes en la zona. De esta manera, dificultaría que la víctima fuera ubicada y rescatada. Los demás capturados habrían cumplido distintos papeles, incluido el cuidado de la persona raptada.
La banda criminal exigió un rescate de 200 mil dólares a los familiares. Por aparte, se concretó la entrega de una finca ganadera con 92 cabezas de ganado y varios vehículos para lograr la liberación.
La investigación reveló que la estructura criminal también se dedica al narcotráfico, así como al despojo de bienes y muebles en el área de Izabal.
En otras pesquisas, el ente investigador incautó un teléfono celular que contenía videos de la víctima en el lugar de cautiverio, mismos que fueron enviados a los familiares como prueba de vida y de integridad física con el fin de presionar en la negociación y lograr la exigencia dineraria, entre otros elementos requeridos para su liberación.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.