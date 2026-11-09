 Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemala
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Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemala

El Insivumeh informó cuáles son los departamentos en los que se podrían presentar las condiciones más frías.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció recientemente la transición de la fase lluviosa a la temporada fría en Guatemala, un período que se extiende generalmente hasta el primer trimestre año siguiente y que, en esta ocasión, estaría marcada los efectos de 16 frentes fríos.

En ese contexto, el pronóstico señala que durante noviembre se presentarán temperaturas mínimas de entre 10 y 14 grados centígrados, aunque en algunas localidades podrían registrarse valores atípicos cercanos a los 0 grados.

La entidad informó que las condiciones más frías se esperan en las regiones de Occidente y el Altiplano Central, principalmente en los departamentos de Totonicapán, Sacatepéquez, Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) aseguró que se cuenta con 1 mil 800 espacios para brindar resguardo a quienes resulten afectados con las bajas temperaturas.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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