 No descartan lloviznas o lluvias en gran parte del país
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Insivumeh no descarta lloviznas o lluvias en gran parte del país

El Insivumeh informó que existe un ambiente húmedo con viento norte ligero a moderado en el territorio nacional.

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Foto: Conred.
El Insivumeh no descartó lluvias y lloviznas por el ingreso de humedad al país. / FOTO: Archivo.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este sábado, 7 de noviembre de 2026, que existe un ambiente húmedo con viento norte ligero a moderado en el territorio nacional. Asimismo, la entidad no descartó nublados con lloviznas o lluvias en gran parte del país.

Agregaron que durante el amanecer y la mañana se esperan "pocas nubes alternando con nubosidad dispersa. Viento predominando del norte ligero, moderado en sectores montañosos o en cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente".

Mientras tanto, el Insivumeh explicó que el ingreso de humedad desde ambos litorales promoverá los nublados con lloviznas o lluvias principalmente durante la tarde o primeras horas de la noche en gran parte del país.

Los expertos del Insivumeh indicaron que los mayores acumulados de lluvias pueden presentarse en las regiones del Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta y Altiplano Central, sin descartar lluvias de carácter local en el resto del país.

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Prevén bajas temperaturas y lluvia

La entidad agregó que durante la noche se espera un ambiente frío en los sectores más altos de Occidente y Altiplano Central.

Asimismo, recomendaron tomar las precauciones necesarias ante las lluvias pronosticadas y abrigarse bien durante la noche y madrugada.

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Lluvias en la Ciudad de Guatemala - Omar Solís/Emisoras Unidas

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