 Condena a William Balz Gallardo por compra de edificio MP
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Compra de edificio del MP: William Balz Gallardo es condenado tras aceptar cargos

El sindicado aceptó los hechos que le atribuyó la Fiscalía.

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Audiencia en la que William Balz Gallardo aceptó estar implicado en la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público., Oscar Grijalva/EU
Audiencia en la que William Balz Gallardo aceptó estar implicado en la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público. / FOTO: Oscar Grijalva/EU
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El Juzgado Segundo Penal emitió este lunes, 9 de noviembre, una sentencia condenatoria en contra de William Balz Gallardo, implicado en el caso de la supuesta compra irregular de un inmueble para el Ministerio Público (MP).

Durante la audiencia se le dio seguimiento a la solicitud de la defensa para que el sindicado se pudiera someter al procedimiento especial de aceptación de cargos. En ese sentido, se admitió que incurrió en acciones que se enmarcan dentro del delito de testaferrato.

El juez Mario Hichos escuchó los planteamientos de las partes y posteriormente dio a conocer el fallo en el que condenó a Balz Gallardo a seis años de prisión y el pago de una multa de 125 mil quetzales. Sin embargo, tomando en cuenta que aceptó los hechos que le fueron imputados, la pena fue reducida a cuatro años conmutables de cárcel y el monto de la sanción se redujo a 83 mil 500 quetzales.

Se informó que dentro de este expediente judicial también se someterá al procedimiento la sindicada Teresa Leiton, pero su representante legal dijo durante la diligencia que ella se encuentra hospitalizada actualmente en el Hospital General San Juan de Dios, por lo que se deberá fijar una nueva fecha para decidir su situación legal.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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