 Detienen a presunta estafadora en Quetzaltenango
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Cae presunta estafadora que habría despojado de más de Q25 mil a mujeres emprendedoras

Según las investigaciones, habría aprovechado la entrega de créditos para obtener dinero de las beneficiarias.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 9 de noviembre, a una presunta estafadora que era requerida por la justicia desde el año pasado por presuntamente estar implicada en un caso en el que un grupo de emprendedoras fue despojado de dinero. El operativo se llevó a cabo el departamento de Quetzaltenango.

Según la investigación, la sindicada laboró como facilitadora de créditos y supervisora de campo en una entidad financiera que otorga préstamos a mujeres, una posición que aprovechó para obtener beneficios personales.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, entre agosto y octubre de 2022, esta persona presuntamente gestionó créditos para siete mujeres y les indicó que los montos aprobados eran superiores a los solicitados debido a un supuesto error administrativo.

Luego de convencerlas sobre lo que supuestamente había ocurrido, les solicitó a las beneficiarias que entregaran los excedentes para evitar inconvenientes con la entidad crediticia. Las agraviadas realizaron depósitos y entregas de dinero por un total de Q25 mil 700, recursos que presuntamente no fueron reintegrados a la institución correspondiente.

A disposición de la justicia

En seguimiento de las averiguaciones por las irregularidades mencionadas, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión contra esta persona, la cual fue autorizada por un juzgado del departamento de Quetzaltenango en agosto de 2025.

La sospechosa, de 40 años de edad, fue detenida en las últimas horas en cumplimiento de la referida orden judicial. Fue ubicada por agentes de la Comisaría 41 en la zona 3 de la referida localidad y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para dilucidar su situación.

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Allanamientos dejan 11 capturados por presunta estafa inmobiliaria

En septiembre pasado, la PNC capturó a 11 personas durante una serie de allanamientos y operativos realizados en Chiquimula y la zona 10 de la ciudad de Guatemala, como parte de una investigación por una presunta estructura dedicada al fraude inmobiliario y la estafa.

Los operativos se desarrollaron luego de denuncias e investigaciones relacionadas con un esquema en el que se habrían vendido inmuebles ajenos, simulado préstamos con garantías falsas y alterado documentos para concretar las estafas.

Los involucrados tenían órdenes de aprehensión por los delitos de falsedad ideológica, casos especiales de estafa, usurpación agravada y asociación ilícita.

Durante los allanamientos también fueron decomisados 14 teléfonos celulares, que serán analizados por los investigadores para establecer si contienen información relacionada con las actividades que se atribuyen a la estructura.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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