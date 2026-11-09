 Capturan a implicado en ataque armado que dejó un fallecido en Jutiapa
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Capturan a implicado en ataque armado que dejó un fallecido en Jutiapa

El sospechoso fue detenido por agentes que le dieron persecución tras escuchar los disparos.

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El detenido fue puesto a disposición de los órganos de justicia correspondientes., PNC
El detenido fue puesto a disposición de los órganos de justicia correspondientes. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron a un hombre señalado de presuntamente cometer un ataque armado que dejó una persona fallecida. El operativo se llevó a cabo este lunes, 9 de noviembre, en el municipio de Jerez, Jutiapa.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Comisaría 21 escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, al acudir al lugar de donde provenían, localizaron a un hombre sin vida, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Tras el hecho de violencia, los policías activaron un operativo de búsqueda y persecución que permitió interceptar al presunto responsable a pocos kilómetros de la escena del crimen. Se trata de un hombre de 48 años.

De acuerdo con el informe policial, durante la detención los agentes localizaron una pistola, la cual fue incautada y será sometida a los análisis correspondientes para establecer si fue utilizada en el ataque armado.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. También se trabaja en establecer el posible móvil del hecho.

Los agentes de la PNC resguardaron la escena donde quedó el cuerpo para quedar a la espera de la presencia de fiscales del Ministerio Público que llevarían a cabo las diligencias correspondientes.

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