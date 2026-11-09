 Presidente Arévalo regresa a Guatemala y retoma agenda
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Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de España

El mandatario participó en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Madrid.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 16 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 16 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente Bernardo Arévalo retomó este lunes, 9 de noviembre, su agenda de trabajo en el territorio guatemalteco después de concluir su visita a Madrid, España, en donde participó en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno y sostuvo una serie de acercamientos bilaterales.

El mandatario lideró hoy la reunión de Gabinete de Gobierno. Además, para los próximos días tiene prevista una gira departamental y estaría retomando sus reuniones con autoridades indígenas y ancestrales.

Arévalo se pronunció la semana pasada en la referida nación acerca de la situación regional. Insistió en la necesidad de que exista multilateralismo capaz de prevenir conflictos, proteger a las personas y, sobre todo, ofrecer "respuestas concretas a los problemas reales" de las sociedades, lo que, según sus palabras, los jóvenes reclaman a los gobiernos y los pueblos a las instituciones internacionales.

"Hoy, las amenazas a la paz y el debilitamiento de la confianza en las instituciones multilaterales ponen a prueba nuestra capacidad y nuestra voluntad de acción colectiva", señaló el jueves durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Hay desafíos, indicó, que "ensombrecen las expectativas de millones de personas", especialmente de los jóvenes, pues sus voces han vuelto a las calles para interpelar al poder. Porque "la democracia no se agota en las urnas y quienes gobernamos debemos hacerlo en función del bien común, con soluciones concretas y oportunidades reales", apuntó Arévalo.

"Tenemos una enorme responsabilidad, en consecuencia -dedujo-, por trabajar para la supervivencia en nuestra región, de los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa responsabilidad pasa por demostrar que la vida en libertad también puede ofrecer seguridad, bienestar y la oportunidad de que cada persona construya la vida a la que aspira el bien común".

Ese objetivo, opinó, comienza por "escuchar y por incorporar" a los espacios de decisión a quienes hoy se hacen oír en calles y plazas.

Así Guatemala reitera su compromiso con el multilateralismo, subrayó, "y con un orden internacional basado en el pleno respeto al Derecho internacional, a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a los derechos humanos y al Estado de derecho".

Arévalo: “No está en la agenda” reformar Constitución para más de un mandato presidencial

El presidente de Guatemala recordó que la reelección para ese cargo no es posible.

Coyuntura en Guatemala

Mientras el mandatario estuvo ausente, en Guatemala se registraron múltiples hechos en la coyuntura nacional, incluidos hechos de violencia que dejaron personas fallecidas y heridas. Uno de los incidentes que ha captado la atención es el asesinato del diputado Julio Portillo.

El crimen contra el legislador ocurrió la noche del viernes, 6 de noviembre, en un sector del departamento de Zacapa, y también cobró la vida de tres agentes de la Policía Nacional Civil que intentaron repeler el ataque armado.

El mandatario se pronunció en sus redes sociales con respecto a lo ocurrido y repudió el incidente, además de anunciar que instruyó a las fuerzas de seguridad a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer el caso.

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