Accidentes en carreteras: efectos en distintos puntos

Varios accidentes de tránsito se registraron en diferentes puntos entre la noche del lunes 9 y la madrugada del martes 10 de noviembre. El saldo es de por lo menos dos personas fallecidas, dos heridas y múltiples daños materiales, así como cierres y desvíos que impactan seriamente en la circulación vehicular.
Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico, donde colisionaron un automóvil particular y un vehículo de transporte pesado. Las causas de este incidente no han sido establecidas.
De acuerdo con información de los Bomberos Voluntarios, tras recibir varias llamadas de emergencia, las unidades de ambulancia fueron destacadas al lugar para atender a posibles afectados.
A su llegada, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a dos hombres, de 30 y 29 años, quienes fueron evaluados en el lugar. Sin embargo, ambos manifestaron que no deseaban ser trasladados a un centro asistencial.
Otros incidentes
Durante la madrugada, brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se trasladaron hacia el kilómetro 29 de la ruta CA-1 Oriente, en Fraijanes, Guatemala, para darle seguimiento a una emergencia relacionada con u hecho de tránsito.
La institución confirmó que el incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Añadió que solo hay un carril habilitado en cada sentido, ya que los vehículos involucrados permanecen obstaculizando el resto de la carretera.
Provial también detalló que su personal apoya en la regulación vehicular por la salida de pista de u tráiler en el kilómetro 374.8 de la ruta CA-13, en Poptún, Petén. No hubo lesionados, pero sí afectación en el tránsito, ya que se ha tenido que alternar el paso de vehículos en el área.
Choque fatal en Izabal
Durante la noche del lunes 9 de noviembre ocurrió una colisión en el kilómetro 201 de la ruta CA-9 Norte, en jurisdicción de Los Amates, departamento de Izabal, donde dos personas perdieron la vida.
La Provial dio a conocer que se trasladaron brigadas de la institución a ese punto para regular el paso, ya que esta situación generó un cierre parcial. La circulación avanzaba alternándose en el único tramo habilitado para evitar congestionamiento.