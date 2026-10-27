Accidentes mortales de motoristas en Fraijanes y Mixco

Tres personas perdieron la vida como resultado de accidentes de tránsito ocurridos durante la madrugada de este martes, 27 de octubre, en los municipios de Mixco y Fraijanes, en Guatemala. En ambos sectores se implementaron cierres viales debido a que están en desarrollo las diligencias por parte de las autoridades.
Los cuerpos de socorro dieron a conocer que dos personas que se conducían en motocicleta sufrieron un percance cuando transitaban por el kilómetro 35 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), en jurisdicción de Fraijanes.
Los Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar para atender a los afectados; sin embargo, cuando los evaluaron pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que presentaban.
"El personal de las 54ª y 62ª Compañías cubrió la emergencia y entregó el procedimiento a la PNC y autoridades de tránsito", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.
Ninguna de las personas fallecidas ha podido ser identificada. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Tomando en cuenta que están en desarrollo las diligencias, en el lugar se implementó un cierre vial parcial, lo cual impacta en la circulación en ese sector y áreas aledañas.
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Motorista fallecido en Mixco
Un segundo hecho vial ocurrido este martes cobró la vida de un motorista. El percance se registró frente al numeral 5-37 y lote 1 del bulevar Tulam Tzu, donde ya hay presencia de las autoridades y se implementó un cierre vehicular parcial.
Hasta el momento, el conductor no ha sido identificado.
La Municipalidad de Mixco informó que este incidente genera impacto en el tránsito en el sector, principalmente en el tramo yendo a la Ciudad de Guatemala o al bulevar El Naranjo, por lo cual recomendó a los usuarios utilizar rutas alternas.
"Pueden utilizar Bosques de San Nicolás o tomar la calzada San Juan, pues podrían cerrarse los dos carriles que van hacia la zona 7 o para El Naranjo", dijo Mynor Espinoza, vocero de la comuna.