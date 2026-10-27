Descubren dos cuerpos cerca del puente San Cristóbal, Mixco

Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en la vía pública durante la madrugada de este martes, 27 de octubre, a inmediaciones del puente San Cristóbal, en la conexión entre la zona 8 de Mixco y el área de Las Charcas, en la zona 11 capitalina.
Los Bomberos Voluntarios fueron notificados sobre la presencia de ciertos bultos sospechosos que se encontraban a orillas de la ruta, por lo que se movilizaron al lugar las unidades de la 100 Compañía.
Los técnicos en urgencias médicas realizaron la verificación correspondiente y constataron que en el área se encontraban abandonados los cadáveres, los cuales estaban dentro de bolsas plásticas y envueltos en sábanas.
Leandro Amado, vocero de la institución, explicó que hasta el momento no se ha determinado el sexo ni la identidad de las personas fallecidas, tomando en cuenta las circunstancias en las que fueron abandonadas.
"En coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil se hizo el resguardo de la escena y se dio aviso a fiscales del Ministerio Público sobre el hallazgo", explicó.
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Localizan restos humanos en dos puntos de la capital
Los cuerpos de socorro reportaron ayer la localización de restos humanos en dos puntos diferentes de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades realizan los análisis en las escenas correspondientes.
Inicialmente, los Bomberos Municipales reportaron que en la 17 avenida y 11 calle, colonia Barreda, zona 17, fue encontrada una bolsa con posibles restos humanos.
El segundo caso se registró en la 38 calle y 9ª avenida de la zona 3 capitalina, luego de que un reporte de emergencia alertara sobre la presencia de una bolsa que presuntamente contenía partes humanas.
En ambos casos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las diligencias correspondientes para procesar las escenas y establecer las circunstancias de los hallazgos.